CdM Scherma paralimpica: A Sharja ottimo terzo posto per Matteo Berti fioretto cat. A

Si apre con il terzo posto di Matteo Betti nella gara di fioretto maschile categoria A la quattro giorni di Coppa del Mondo di scherma paralimpica al via da oggi a Sharja, negli Emirati Arabi.

L'azzurro torna sul podio grazie ad un'ottima prestazione fermata in semifinale dal cinese Zhong Sai Chun col punteggio di 15-6. In precedenza, Matteo Betti, dopo la fase a gironi, aveva avuto ragione del sudcoreano Cho Yeong per 15-4, quindi del giapponese Shintaro Kano per 15-6 e poi ai quarti del polacco Rafal Ziomek col punteggio di 15-6.

Con la vittoria ai quarti contro il polacco, Matteo Betti ha "vendicato" l'eliminazione di Emanuele Lambertini, sconfitto proprio da Ziomek agli ottavi col punteggio di 15-13.

Stop invece nel turno dei 32 per Matteo Dei Rossi, sconfitto 15-6 dall'ungherese Richard Osvath, mentre il quarto azzurro in gara, Alberto Morelli, è uscito di scena nel primo assalto del tabellone principale perché fermato 15-5 dall'altro polacco Nalewajek.

Si ferma invece ai quarti di finale l'avanzata di Marco Cima nella gara di fioretto maschile, categoria B. Il campione europeo in carica, dopo aver battuto il russo Khamatshin per 15-13, è stato battuto dall'altro portacolori della Russia, Kamalov col punteggio di 15-7.

E' terminata invece nel turno delle 32 l'avventura di Rossana Pasquino nella gara di spada femminile, categoria B. A fermare l'azzurra è stata la tedesca Tauber col punteggio di 15-12.

COPPA DEL MONDO SCHERMA PARALIMPICA - FIORETTO MASCHILE - Cat. A - Sharja, 11 febbraio 2019

Finale

Sun Gang (Chn) b. Zhong Sai (Chn) 15-12



Semifinali

Zhong Sai (Chn) b. Betti (ITA) 15-6

Sun Gang (Chn) b. Demchuk (Ukr) 15-6



Quarti

Betti (ITA) b. Ziomek (Pol) 15-6

Zhong (Chn) b. Osvath (Hun) 15-14

Demchuk (Ukr) b. Fedyaev (Rus) 15-10

Sun Gang (Chn) b. Chen (Chn) 15-11



Tabellone dei 16

Ziomek (Pol) b. Lambertini (ITA) 15-13

Betti (ITA) b. Kano (Jpn) 15-6



Tabellone dei 32

Lambertini (ITA) b. Tokatlian (Fra) 15-6

Betti (ITA) b. Cho Yeong Rae (Kor) 15-4

Osvath (Hun) b. Dei Rossi (ITA) 15-6



Tabellone dei 64

Nalewajek (Pol) b. Morelli (ITA) 15-5



Fase a gironi

Alberto Morelli: 1 vittoria, 5 sconfitte

Emanuele Lambertini: 4 vittorie, 2 sconfitte

Matteo Betti: 5 vittorie, 1 sconfitta

Matteo Dei Rossi: 3 vittorie, 2 sconfitte



Classifica (47): 1. Sun Gang (Chn), 2. Zhong Sai Chun (Chn), 3. Betti (ITA), 3. Demchuk (Ukr), 5. Ziomek (Pol), 6. Fedyaev (Rus), 7. Chen (Chn), 8. Osvath (Hun)

15. Lambertini (ITA), 21. Dei Rossi (ITA).

COPPA DEL MONDO SCHERMA PARALIMPICA - FIORETTO MASCHILE - Cat. B - Sharja, 11 febbraio 2019

Finale

Hu Daoliang (Chn) b. Coutya (Gbr) 15-14



Semifinali

Coutya (Gbr) b. Kuzyukov (Rus) 15-6

Hu Daoliang (Chn) b. Kamalov (Rus) 15-6



Quarti

Coutya (Gbr) b. Gaworski (Pol) 15-11

Kuzyukov (Rus) b. Valet (Fra) 15-11

Hu Daoliang (Chn) b. Datsko (Ukr) 15-10

Kamalov (Rus) b. Cima (ITA) 15-7



Tabellone dei 16

Cima (ITA) b. Khamatshin (Rus) 15-13



Fase a gironi

Marco Cima: 3 vittorie, 2 sconfitte



Classifica (24): 3. Kamalov (Rus), 3. Kuzyukov (Rus), 5. Valet (Fra), 6. Datsko (Ukr), 7. Gaworski (Pol), 8. Cima (ITA).

COPPA DEL MONDO SCHERMA PARALIMPICA - SPADA FEMMINILE - Cat. B - Sharja, 11 febbraio 2019

Finale

Jana (Tha) b. Boykova (Rus) 15-5



Semifinali

Jana (Tha) b. Sakurai (Jpn) 15-1

Boykova (Rus) b. Makrytskaya (Blr) 15-8

Tabellone dei 32

Tauber (Ger) b. Pasquino (ITA) 15-12



Fase a gironi

Rossana Pasquino: 2 vittorie, 3 sconfitte



Classifica (29): 1. Jana (Tha), 2. Boykova (Rus), 3. Makrytskaya (Blr), 3. Sakurai (Jpn), 5. Fiaklistava (Blr), 6. Ao Lanzhu (Chn), 7. Vasileva (Rus), 8. Geddes (Usa).

19. Pasquino (ITA).