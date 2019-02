Calcio Tavolo: Filippo Filippella domina il Città di GRugliasco

Le fasi eliminatorie portavano Filippo Filippella e Giovanni Navarra al Tabellone Master, mentre Dario Di Muri ed Hélène Boniface venivano eliminati e si trovavano a dover disputare il Tabellone Cadetti.

Filippo Filippella eliminava via via Giovanni Francavilla (CCT Torino 2009) sconfitto per 3-0, Massimo Lanzeni (Dragons Torino) sconfitto per 4-1, Massimo Sergio (CCT Torino 2009) sconfitto per 7-0 ed Hélène Boniface sconfitta per 1-0, nel primo dei derby rossoneri di giornata, e giungeva in Semifinale del Tabellone Master dove si trovava ad affrontare Giovanni Navarra che aveva avuto la meglio su Dario Di Muri contro cui aveva perso per 2-3, su Roberto Maina (CCT Torino 2009) contro cui aveva vinto per 3-2 e su Luca Converti (CCT Torino 2009) sconfitto con il punteggio di 1-0.

Percorso opposto per Dario Di Muri che partiva alla grande superando Luca Converti (CCT Torino 2009) per 4-2 e poi, nel derby aostano, Giovanni Navarra per 3-2, ma veniva sconfitto per 0-3 da Roberto Maina (CCT Torino 2009) che ne decretava l’eliminazione dal Tabellone Master.

Anche Hélène Boniface finiva nel Tabellone Cadetti in seguito alle sconfitte subite da parte di Massimo Lanzeni (Dragons Torino) per 0-5 e dal compagno di squadra Filippo Filippella (0-1), ed ai due pareggi per 2-2 contro Massimo Sergio (CCT Torino 2009) e per 1-1 contro Giovanni Francavilla (CCT Torino 2009).

La Semifinale del Tabellone Master tra Filippo Filippella e Giovanni Navarra era molto equilibrata. Partiva meglio Navarra che nel corso del primo tempo aveva due buone occasioni per andare in vantaggio, mentre nella ripresa Filippella sprecava più volte la rete della vittoria. Logico il risultato finale di pareggio a reti inviolate che portava i due contendenti agli shootsout per decidere il primo dei finalisti del Torneo. Molto bravo Filippo Filippella che si aggiudicava il match per 2-0 realizzando due tiri piazzati su tre e parandone tre di seguito.

Nel Tabellone Cadetti, un altro derby aostano in Semifinale con Dario Di Muri ed Hélène Boniface a contendersi il posto per la Finale. Dario Di Muri iniziava al meglio l’incontro portandosi in vantaggio dopo pochi minuti di gioco, ma Hélène Boniface prima raggiungeva il pari e poi nella ripresa si portava in vantaggio. Quando la gara sembrava decisa in favore di Boniface, Di Muri agguantava il pareggio e portava l’incontro agli shootsout. Nei tiri piazzati Dario Di Muri era più preciso e si aggiudicava la serie per 3-2 garantendosi l’accesso in Finale.

Nella Finale del Tabellone Master, Filippo Filippella affrontava Roberto Maina (CCT Torino 2009). La gara era molto equilibrata nei primi minuti di gioco, poi, dopo un paio di occasioni sprecate, l’aostano realizzava la rete del vantaggio con un tiro dalla distanza. Dopo il vantaggio non c’era la reazione di Maina, mentre Filippella continuava ad attaccare ed aveva varie occasioni per raddoppiare, ma i legni e le parate del portiere avversario mantenevano il match in bilico fino alla fine. La ripresa aveva la stessa impronta del primo tempo con il giocatore rossonero in attacco ed il torinese a difendersi. Quando il match sembrava destinato a concludersi con la vittoria per 1-0 di Filippella, a poco dal termine, Maina aveva l’occasione per riagguantare il pareggio, ma il portiere del giocatore dell’ASD Calcio Tavolo Aosta, compiva un miracolo e salvava il risultato che consentiva a Filippo Filippella di aggiudicarsi il Torneo.

Nella Finale per il 3° posto, Giovanni Navarra aveva la meglio su Massimo Lanzeni (Dragons Torino) siglando una rete per tempo e guadagnava il terzo gradino del podio aggiudicandosi l’incontro con il punteggio di 2-0.

Nel Tabellone Cadetti, in Finale, Dario Di Muri non riusciva a far suo il match contro Massimo Sergio (CCT Torino 2009) che lo bloccava sul pareggio per 1-1 portando l’incontro agli shootsout. Ai tiri piazzati il giocatore rossonero non era preciso come in Semifinale e Massimo Sergio si aggiudicava la gara con il risultato complessivo di 4-2.

Nella Finale per il 3° posto del Tabellone Cadetti, Hélène Boniface, pur giocando bene, doveva cedere per 1-2 a Luca Converti (CCT Torino 2009). Il giocatore di casa, metteva a segno un micidiale uno-due nei primi minuti di gioco dell’incontro costringendo Hélène Boniface a rincorrere il risultato per tutta la gara. La giocatrice aostana riusciva solo ad accorciare il punteggio ed era costretta a cedere il passo al suo avversario.

Ottimo nel complesso il risultato dell’ASD Calcio Tavolo Aosta, che, oltre la vittoria di Filippo Filippella, ha piazzato anche Giovanni Navarra al 3° posto nel Tabellone Master, Dario Di Muri ed Hélène Boniface rispettivamente al 2° posto ed al 4° posto nel Tabellone Cadetti.