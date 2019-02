Bocce: A2, Nitri e Nus vincono ancora e sono secondi ex aequo in classifica

'Atterranno' per 19 a 7 la Beinettese e volano al secondo posto in classifica con 16 punti, due in meno del Rosta capolista. Non si ferma la corsa della Nitri Bocce che appaia il Nus vittorioso contro il Masera per 14 a 12.

I biancoverdi di Paolo Contoz hanno dominato i piemontesi al Giusto Grange con Claudio Gassino protagonista nel combinato, Borca nell'individuale e la terna Follis-Faustini-Chadel.

Molta più fatica ha fatto il Nus contro la compagine del Masera: la coppia Mana-Baudino, Ducourtil nell'individuale e la terna Balmamion-Betemps-Vuillerminaz portano subito in vantaggio per 8 a 0 i valdostani, poi però nella fase centrale di gioco è il Masera a comandare, e sono state la coppia Ducourtil-Daudry e Mana nell'individuale ad assicurare la vittoria alla formazione di Elio Brunier.