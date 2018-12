Bocce: A 2, Nitri e Aosta vincono i derby di campionato

E' terminato come meglio non poteva per la Nitri Contoz e per l'Aosta Zurich il girone Nord-ovest di andata della serie A 2 di bocce.

La Nitri ha vinto il derby 'stracciando' per 18 a 8 il Nus; altrettando ha fatto, pur patendo maggiormente, l'Aosta Zurich contro il Bassa Valle Helvetia, sconfitto per 14 a 12 sul campo di Pont-Saint-Martin.

In campo femminile, prima vittoria in serie A delle ragazze del Bassa Valle Helvetia allenate da Amilcare Giopp, che in casa hanno battuto per 18 a 16 l'Auxilium Saluzzo.