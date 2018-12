Sci integrato: Bertagnolli e Casal vincono ancora. Doppio podio in Coppa Europa

A St. Moritz, in Svizzera, è andata in scena la Coppa Europa di sci alpino, secondo appuntamento stagionale per molti campioni paralimpici. A sfidarsi 101 sciatori in rappresentanza di 25 Paesi. Ottimi risultati per gli azzurri impegnati, con in testa i soliti Giacomo Bertagnolli e la guida Fabrizio Casal saliti per due volte sul podio. I due azzurri, plurimedagliati ai Giochi paralimpici invernali di PyeongChang, falliscono la prima prova di Slalom Gigante - quella del 13 dicembre - uscendo di gara nella seconda run.

I due campioni, però, si rifanno nel secondo appuntamento di Slalom Gigante piazzandosi al terzo posto con il tempo finale di 1:47.85, staccando di oltre 2 secondi l'austriaco Josef Lahner (guida Franz Erharter). Bertagnolli-Casal trionfano invece nello Slalom.

I due azzurri salgono sul gradino più alto del podio con il tempo di 1:49.12. Secondo posto per lo slovacco Miroslav Haraus guidato da Maros Hudik. Terzo il francese Thomas Civade guidato da Kerwan Larmet.

Due sedicesimi posti invece per Davide Bendotti nelle due prove di Slalom Gigante, categoria standing: per lui il tempo di 1:51.48 nella prima gara e di 1:54.77 nella seconda. Michele Michieletto conquista un 12° posto nello Slalom Gigante, categoria sitting.