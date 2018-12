Para snowboard: fine settimana di Coppa del Mondo per gli azzurri sulle nevi di Pyha (FIN)

Tra poche ore al via la 3^ tappa di Coppa del Mondo di para snowboard (dopo Dubai, Landgraaf) sulle nevi finlandesi di Pyha, la sede dei prossimi Mondiali 2019. Qui debuteranno nella stagione agonistica molti grandi nomi della disciplina. A parte lo statunitense Mike Schultz, campione paralimpico in carica nella categoria lower limb e il collega a stelle e strisce, medaglia di bronzo a PyeongChang, Mike Minor, esordirà sulla neve anche l'azzurro Manuel Pozzerle, medaglia d'argento upper limb sulle nevi coreane, e assente dalla tappa precedente di Landgraaf. C'è dunque grandissima attesa per l'avvio di stagione di Manuel e per gli altri azzurri al via: Jacopo Luchini e Paolo Priol