Corrado Peloso di nuovo a podio, tra le Rally 5, al Marca Trevigiana, gara di metà stagione del Circ

Corrado Peloso torna sul podio di una gara valida per un campionato italiano. Lo ha fatto, di nuovo, nella gara veneta, valida quest’anno per il Campionato Italiano Rally Challenge, dopo aver lottato per la vittoria tra le Rally 5 nel primo loop di prove, dove aveva chiuso a 1”5 da Galliano, aver vinto l’unica prova nuova dell’edizione 2026, ed aver gestito il secondo posto negli altri due.

“Era troppo importante – racconta – mettere al sicuro i punti campionato. Così ho optato per una condotta di gara attenta a non prendere rischi eccessivi, soprattutto nel secondo e nel terzo giro nei quali le speciali si erano sporcate parecchio ed era facile commettere un errore”.

Al Marca, lì sotto il Monte Tomba, Peloso ha già vinto due volte, nel 2016 e nel 2018, ed è stato secondo nel 2017 e nel 2021con le Suzuki Trofeo e con la Peugeot. 208 R2b.

A vincere la gara tra le Rally 5 è stato il vicentino di Crespadoro Kevin Galliano, con 37”2 di vantaggio sul valdostano di Sarre, e 43” sull’udinese di Faedis Giuseppe Bertolutti, tutti e tre sulle Clio.

Nella classifica di campionato, a metà stagione, Peloso, Clio di Racing Garage, è al terzo posto. Comanda Galliano davanti a Michele Barra. In programma si sono ancora tre gare: Mille Miglia, Bassano e Como: tutto è ancora in gioco.