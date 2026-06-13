Aprica al fianco del Mc Lion Trophy: sport ed educazione ambientale protagonisti a Gressan

Aprica, società del Gruppo A2A, parteciperà all’11ª edizione del “Mc Lion Trophy”, il torneo internazionale di calcio giovanile organizzato dal Comune di Gressan, che vedrà la partecipazione di circa 3.000 giovani atleti da diverse località italiane ed estere.

In occasione della manifestazione, l’azienda conferma il proprio impegno a sostegno dell’economia circolare, contribuendo in modo concreto alla gestione sostenibile dell’evento.

Nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 giugno, dalle ore 10.00 alle 16.00, Aprica sarà presente con un Info Point dedicato ai più giovani, dove saranno proposte attività informative e ricreative per sensibilizzare ragazzi e famiglie sui temi della raccolta differenziata e del rispetto dell’ambiente.

La società, inoltre, metterà a disposizione personale specializzato, competenze operative e attrezzature dedicate per supportare la corretta gestione della raccolta differenziata nelle aree ristoro e negli spazi sportivi, con la collaborazione delle associazioni locali di volontariato.

La partecipazione al torneo testimonia la vicinanza di Aprica ai valori dello sport - quali rispetto, responsabilità e spirito di squadra - e all’impegno per la sostenibilità ambientale.

Due elementi che riflettono la visione di A2A, orientata a promuovere modelli di sviluppo sostenibile attraverso il coinvolgimento delle comunità e delle nuove generazioni.

La presenza dell'azienda sul campo unisce i valori dello sport alla promozione concreta dell'economia circolare, assicurando una gestione ecologica dell'evento sul territorio valdostano.