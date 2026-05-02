Calcio a 5 femminile, il tricolore parla anche valdostano: cuore, talento e orgoglio nella cavalcata del Piemonte Valle d'Aosta

Una finale da batticuore, giocata al limite delle energie e decisa sui dettagli, come spesso accade quando il livello è altissimo. Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, le ragazze di mister Pioli hanno trovato la forza di colpire due volte nei supplementari, resistendo poi al ritorno disperato del Lazio. Una vittoria sofferta, ma meritata.

E dentro questo trionfo c’è una protagonista assoluta: Valentina Cugnod, sì piemontese per tesseramento, ma con radici ben piantate a Brusson. Dieci gol nel torneo, doppietta in finale, leadership tecnica e mentale. In poche parole: decisiva.

Accanto a lei, un’altra firma sullo Scudetto: Angelica Gulino, autrice del gol della sicurezza nei supplementari. Reti pesanti, da giocatrici che non tremano quando la palla scotta.

A sottolineare il valore di questo successo è anche Simone Esposito, Direttore Generale e Head of Communication dell’Unione Sportiva Saint-Pierre ASD, che ha seguito da vicino l’impresa: “È stata una finale spettacolare che ha emozionato tutto il pubblico presente e sono veramente molto contento del traguardo raggiunto per tutto il gruppo squadra, per le nostre ragazze e per tutta la squadra in sé che ha partecipato.”

Parole che restituiscono bene il clima, ma anche il senso di appartenenza. Perché questa non è solo una vittoria sportiva: è una vittoria di sistema, di territorio.

Il Lazio, va detto, ha venduto cara la pelle. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Ilaria Quattrociocchi, sembrava poter gestire la gara. Ma il Piemonte VdA non ha mai perso la bussola. Ha pareggiato con Cugnod, ha colpito ancora nei supplementari e ha resistito fino al suono della sirena, nonostante il gol finale di Santini che ha riaperto tutto negli ultimi istanti.

Ancora Esposito, che aggiunge un elemento umano fondamentale: “Un’esperienza bellissima per noi come per tutte queste ragazze che hanno dato il massimo in tutte le partite portando rispetto alla maglia ed alla propria Regione.”

E qui c’è il punto politico-sportivo che forse ti interessa di più: queste ragazze hanno rappresentato una Regione, non solo una squadra. E tra loro, le valdostane non erano comparse. Erano protagoniste.

Lo dimostra anche la presenza sugli spalti: dirigenti, presidente, tifosi arrivati fino a Fondi per sostenere la squadra. Una promessa mantenuta, un viaggio che diventa simbolo di comunità. “Io insieme al nostro Presidente, Vice Presidente ed alcuni tifosi siamo scesi. Nel mentre nella fase a gironi il nostro Presidente, un nostro dirigente ed una tifosa sono sempre scesi per sostenere tutte le ragazze.”

Questo è sport vero: partecipazione, sacrificio, identità condivisa.

Il secondo Scudetto dopo quello del 2018 non è solo un numero in più in bacheca. È la conferma che quando Piemonte e Valle d’Aosta lavorano insieme, il risultato può essere straordinario. Ma è anche la prova che la Valle d’Aosta, quando c’è, incide davvero.

E allora forse la domanda è semplice: quanto investiamo davvero, anche a livello politico e istituzionale, in queste eccellenze? Perché qui non si tratta solo di calcio a 5 femminile. Si tratta di talento valdostano che vince in Italia.

E che, forse, meriterebbe un po’ più di attenzione anche a casa sua.