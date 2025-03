Sci alpino: Giorgia Collomb oro nel Gigante di Tarvisio

Giorgia Collomb campionessa mondiale Juniores nel Gigante di Tarvisio (Udine), oro che vale anche la partecipazione alle finali di Coppa del Mondo di fine mese, a Sun Valley, negli Stati Uniti d’America. E, con la gioia per la vittoria della diciottenne di La Thuile, il grande rammarico per il quinto posto di Tatum Bieler, che termina a 4/100 dal bronzo e a un decimo dall’argento, con un’ottima seconda manche, dove fa segnare il terzo tempo parziale.

Seconda a metà gara, a 7/10 dalla svizzera Sue Piller (poi uscita nella seconda manche), Giorgia Collomb (Cs Carabinieri; 2’04”72) e la nuova campionessa del mondo di categoria; Collomb precede, di 56/100, la svizzera Stefanie Grob (2’05”28) e, di 62/100, in rimonta di quattro posizioni, la statunitense Elisabeth Bocock (2’05”64). Al quarto posto l’austriaca Victoria Olivier (2’05”37) e quinta, risalendo sei piazze nella seconda manche, Tatum Bieler (Cs Carabinieri; 2’05”38). In 9° posizione l’ampezzana Ambra Pomaré (in recupero di undici posti); 22° un’altra ampezzana, dell’Esercito, Camilla Vanni (Cse; 2’07”54); 24° Giulia Valleriani; 26° Ludovica Righi.

Giorgia Collomb, diciotto anni lo scorso 17 ottobre, del Centro sportivo Esercito, nella stagione passata aveva raccolto tre medaglie nei Giochi Olimpici giovanili invernali in Corea, a fine gennario 2024: oro in Gigante, argento in Combinata e bronzo nello Slalom e, a chiudere, il sesto posto nel SuperG. Una settimana più tardi, a inizio febbraio 2024, nei Campionati Mondiali Juniores di Les Gets/Avoriaz, aveva raccolto il nono posto nello Slalom, l’8° nel Parallelo a squadre e non aveva concluso il Gigante. nei Campionati Mondiali dei ‘grandi’, a Saalbach (Austria) è stata oro nel Parallelo a squadre.

(dal sito www.fisi.org) Giorgia Collomb: “È incredibile. Non so bene cosa pensare ma sono molto molto contenta. È una giornata incredibile: la prima manche era molto difficile, con tanta velocità e non mi sarei mai aspettata di vincere oggi. Nella seconda manche ho semplicemente cercato di essere me stessa, di pensare al mio e di essere solo “Giorgia” senza pensare ad altro”.

Sci alpino

Slalom Fis Junior femminile, ieri, a Cavalese – Alpe Cermis (Trento), vinto dall’altoatesina Hanna Bachmann (1’29”68). Al 9° posto Carlotta Paletti (Sc Crammont MB; 1’31”98); 13° Gaia Boano (Sc Crammont MB; 1’32”88); 28° Alice Tonolini (Sc Crammont MB; 1’36”02). Nella replica di oggi, vittoria della vicentina delle Fiamme Gialle, Marta Giaretta (1’30”43). In 22° posizione Alice Tonolini (Sc Crammont MB; 1’36”11); 37° Giulia Bosonin (Sc Crammont MB; 1’43”68).