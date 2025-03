La Fis ufficializza il nuovo programma per La Thuile

Ormai era noto da alcune settimane: la Federazione Internazionale Sci & Snowboard ha scelto La Thuile per gli eventuali recuperi. Peter Gerdol, direttore di gara della Coppa del Mondo femminile, ha però voluto attendere le discese di Kvitfjell per andare a definire quale prova supplementare assegnare alla località valdostana, già in calendario con una discesa e un superG.

Con il regolare svolgimento delle due discese sulla pista Olympiabakken di Kvitfjell, l’unica gara di velocità femminile finora non disputata è il superG di Sankt Moritz previsto a metà dicembre. Fatte le dovute valutazioni, analizzato lo scenario e sentito il parere di Infront e comitato organizzatore, la Fis ha ora ufficializzato il nuovo programma di La Thuile, ultima tappa del circuito femminile prima delle Finali di Coppa del Mondo.

Martedì 11 e mercoledì 12 marzo sono confermate le prove cronometrate, giovedì 13 si correrà la discesa che viene così anticipata di un giorno rispetto al calendario originale. Il superG di recupero è stato inserito nella giornata di venerdì 14, mentre sabato 15 resta il superG già assegnato a La Thuile.

L’attesa si fa ancora più in grande e interessante. Cambia parte del programma ufficiale, aumenteranno però spettacolo e adrenalina, perché la campionessa Federica Brignone - che vive nella vicinissima La Salle - avrà addirittura tre gare davanti al pubblico italiano, pronto a sostenerla e fare il tifo nella discesa in cui vestirà il pettorale rosso di leader e nei due superG che saranno altrettanto cruciali per la coppetta di specialità.

Con l’ufficializzazione del nuovo programma per ragioni organizzative, il comitato ha effettuato tutti gli adeguamenti necessari per ospitare una gara in più. Sul portale VivaTicket, scelto per la vendita dei biglietti di ingresso alla tribuna, sono disponibili i ticket per la discesa di giovedì 13 marzo; restano gli ultimi tagliandi per il superG di venerdì 14 marzo, mentre sono sold out quelli per l’altro superG di sabato 15.

A La Thuile vi sarà però anche una zona rialzata a ingresso gratuito, che non richiede biglietto e prenotazione. Accesso libero fino a esaurimento dei posti disponibili; anche chi non ha un ticket, potrà assistere a uno spettacolo superGigante, che si è fatto in tre.