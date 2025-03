Golf: I fratelli Suibet penalizzati dal vento

La stagione dei giovani golfisti valdostani è proseguita con una nuova sfida nazionale. Alessandro Subet ha chiuso al 15° posto, mentre il fratello Federico Subet ha recuperato fino alla 21ª posizione nella classifica finale del Trofeo Nazionale Cemadis, disputato sabato 1 e domenica 2 marzo sul percorso a nove buche del Golf Club Arenzano Pineta (GE). La competizione, riservata a 40 giocatori selezionati in base all’ordine di merito, si è giocata su 36 buche con formula medal e un livello tecnico particolarmente elevato.

La prima giornata di gara, disputata sabato, ha visto condizioni meteo gestibili, con cielo coperto e folate di vento, ma non teso. Alessandro Subet è stato protagonista di un’ottima prestazione, chiudendo il giro in 79 colpi (+7 sul par del campo), piazzandosi in quarta posizione, a sole due lunghezze dai leader di giornata, Alessandro Comparone (Golf Ambrosiano) e Sebastiano Barberis (Golf Club Betulle Biella), entrambi a quota 77 colpi. Meno brillante l’avvio del fratello maggiore, Federico Subet, che con 89 colpi si è ritrovato al 26° posto.

Domenica, però, la gara è stata fortemente condizionata dal vento. Raffiche fino a 50 km/h hanno reso il campo estremamente difficile, tanto che il direttore di gara ha più volte valutato la sospensione della competizione. La classifica si è completamente rimescolata, con molti giocatori che hanno visto il proprio punteggio lievitare ben oltre le aspettative.

Alessandro Subet ha sofferto particolarmente le difficili condizioni meteo, scivolando dal 4° al 15° posto finale: dopo il solido 79 del sabato, la domenica ha dovuto impiegare 95 colpi per chiudere il secondo giro, terminando così il torneo con un totale di 174 colpi. Ha invece migliorato la sua posizione Federico Subet, che ha ripetuto lo stesso punteggio del primo giorno (89 colpi), riuscendo a risalire al 21° posto finale con un totale di 178 colpi.

La vittoria del torneo è andata a Sebastiano Barberis (Golf Club Betulle Biella), che con giri da 77 e 85 colpi ha chiuso con un totale di 162 colpi (+18 sul par).

Archiviato il Trofeo Cemadis, i giovani golfisti valdostani torneranno in campo sabato 8 marzo per la prima tappa del circuito Teodoro Soldati, riservato alle migliori promesse di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Il torneo si disputerà sulle 18 buche del Golf Club Cavaglià (BI) e vedrà in gara, oltre ai fratelli Subet, anche Federico Muzi Falconi, Julian Faccini, Mathias Sciocchetti Bois (Golf Club Aosta Brissogne), Emanuele Giachino (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses).