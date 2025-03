Atletica: Campionati Master Indoor - Ancona

Il Palacasali di Ancona è ancora una volta il palcoscenico dei campionati tricolore questa volta dedi- cati alle categorie Master. Molti atleti della società Atletica Sandro Calvesi sono andati a medaglia nelle rispettive categorie; un titolo italiano e diversi secondi posti.

Maria Luisa Finazzi (1944, Atl Sandro Calvesi) si aggiudica il titolo nazionale nel getto del peso (2Kg) nella categoria SF80 con la misura di 7,81 m. Nella gara del lancio del giavellotto (400 g) è 2a con un lancio a 12,96 m.

Nella categoria SM55 Emanuele Tortorici (1967, Atl Sandro Calvesi) è argento nel lancio del mar- tello (6Kg) con la misura di 39,00 m e anche nel getto del peso (6Kg) con la misura di 10,88 m. Non manca il 2ř posto anche nella gara del lancio del martello a m. corta (11, 34Kg) dove lancia a 13,51 m.

Nella categoria SF70 Rossella Bardi (1951, Atl Sandro Calvesi) ottiene la 2a posizione nella gara del lancio del disco (1Kg) con la misura di 17,27 m. Nella gara del lancio del martello (3Kg) è 5a con la misura di 16,58 m.

Nel lancio del martello (2Kg) SF80 Liana Calvesi (1944, Atl Sandro Calvesi) ottiene la 2a posizione con la misura di 15,33 m. Nella gara di lancio del giavellotto (400g) è 3a con 9,19 m, mentre nel lancio del disco (0.750Kg) è 4a con 14,08 m. Nella gara del getto del peso (2Kg) è 4a con la misura di 4,61 m.

Alvaro Miorelli (1951, Atl Sandro Calvesi) nella categoria SM70 si prende la 2a posizione del lancio del martello (4Kg) con la misura di 33,43 m. Argento anche nel lancio del disco (1Kg) con la misura di 33,95 m. Nel lancio del martello a maniglia corta (7,26Kg) è 4o (11,00 m), mentre nel peso (4Kg) è 8o (10,93 m).

Luciano Proietti (1948, Atl Sandro Calvesi) nella gara di salto in lungo della categoria SM75 è 5o con la misura di 3,31 m, mentre in quella di salto in alto è 7o con la misura di 1,00 m.

Paola Rosati (1964, Atl Sandro Calvesi) si prende due argenti nella categoria SF60: il primo nella gara di lancio del martello (3Kg) con la misura di 31,74, il secondo nella gara di lancio del martello a maniglia corta (5,45Kg) con 11,53 m.

Giuseppina Sergi (1959, Atl Sandro Calvesi) è 3a nella gara del getto del peso (3Kg), categoria SF65, con la misura di 7,61 m. Anche nella gara di salto in alto è 3a con la misura di 1,05 m, mentre nella gara dei 60 m è 6a in 11"06.

Classifica