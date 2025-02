SuperG Ragazzi ad Antagnod: Torroni e Capellazzi vincono la prima giornata dei Campionati valdostani

L’evento, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, ha visto la partecipazione di 90 atleti, di cui 40 donne e 50 uomini. La competizione si è aperta con le vittorie di Anja Torroni e Mattia Capellazzi, che si sono aggiudicati il titolo nella rispettiva categoria.

Nella gara femminile, il podio è stato molto combattuto, con le prime tre posizioni racchiuse in appena 3 centesimi di secondo e la cinquina di testa separata da soli 8 decimi. La vittoria è andata ad Anja Torroni (Sc Crammont MB) con un tempo di 1'24"11, che ha preceduto Miha Nex (Sc Aosta) in 1'24"35 e Sveva Rizzi (Sc Val d'Ayas) in 1'24"46. Più distanziate, al quarto posto, Asia Joyeusaz (Club de Ski) con 1'24"80, e al quinto, Zoe Mosca Barberis (Sc Courmayeur MB) con 1'24"92.

Nel settore maschile, i distacchi sono stati più ampi. La vittoria è andata a Mattia Capellazzi (Sc Crammont MB) con un tempo di 1'22"44, seguito dalla coppia dello Sc Courmayeur MB formata da Edoardo Pierluigi Penna (1'23"33) e Ludovico Aprato (1'23"96). Al quarto posto, Mattia Pedoja Maso (Sc Crammont MB) ha chiuso con 1'24"80, mentre Matteo Bergonzi (Sc Val d’Ayas) si è classificato quinto con 1'24"93.

A causa delle previsioni meteorologiche sfavorevoli per il 25 febbraio, il programma dei Campionati regionali è stato modificato. Il SuperG Allievi, inizialmente previsto per il 25, è stato rinviato a mercoledì 26 febbraio ad Antagnod. Il 25, invece, saranno disputati gli Slalom per le categorie Allievi e Ragazzi sulla pista Ostafa 2 di Champoluc. Il 27 febbraio, ultimo giorno della manifestazione, si terranno sulla Vascotcha di Antagnod i due Giganti, Allievi e Ragazzi.