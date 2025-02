Sci: Simone Origone e Vale Greggio volano oltre i 200 in gara 2 a Vars

Al comando sin dalla semifinale, il campione valdostano ha saputo crescere ulteriormente di colpi nel turno decisivo, per fissare la velocità di riferimento sul 202,120 km/h e cogliere la perla numero 62 di una carriera sensazionale.

Alle spalle di Origone ci sono i padroni di casa della Francia, con Simon Billy (201,860) a precedere Bastien Montes (201,180), mentre lo slovacco Michal Bekes è quarto con 200,660km/h ed il tedesco Marc Amann quinto con 200,650; oltre i duecento anche l’austriaco Klaus Schrottshammer, sesto con 200,010.

Nono posto quindi per Ivan Origone che è salito a sua volta fino a 197,200 km/h, con Samuele Capello diciannovesimo con 187,480.

Dal canto suo anche Valentina Greggio non accenna a rallentare: solo vittorie sin qui per lei in questo inverno ed il secondo successo a Vars è sottolineato dalla velocità di 202,140 chilometri all’ora che le permette di essere la più veloce in assoluto in pista in questa gioranta, proiettandola di conseguenza in vetta alla classifica di giornata davanti alle due svedesi Agnes Abrahamsson (197,300) e Siri Kling Andersson (194,320). Ed il conteggio dei successi per la piemontese sale ora a quota 48, ma il suo record odierno è un altro: mai nessuna donna era stata più veloce di un uomo in una gara di Coppa del mondo, oggi Valentina ci è riuscita!

Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo è fissato tra il 10 ed il 13 febbrao a Formigal, sui Pirenei spagnoli.

I risultati