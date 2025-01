Atletica: Cogne Aosta protagonista al Palaindoor: un avvio di stagione ricco di miglioramenti e piazzamenti

Ieri, Domenica 5 gennaio, al Palaindoor di Aosta, ha preso il via la stagione indoor di atletica, con gli atleti dell’Atletica Cogne Aosta protagonisti di numerosi miglioramenti personali e piazzamenti di rilievo. Nella gara dei 60 metri piani femminili, Matilde Abelli ha registrato un'ottima performance, migliorando il suo primato personale: dopo aver corso in 7”90 durante la batteria, ha fatto segnare 7”84 in finale, chiudendo al 5° posto. Serena Molinari, al debutto nella specialità, ha corso rispettivamente in 8”42 in batteria e 8”41 in finale, classificandosi 11a, mentre Chiara Graziano ha ottenuto un personale di 8”59, piazzandosi 19a. Elisabetta Berlier ha migliorato il suo tempo con 9”41 (30a), mentre Martina Saroglia, con 9”42, ha fatto registrare un nuovo PB, concludendo 31a. Giulia Varone ha ottenuto 9”61 (PB), piazzandosi 32a. Arianna Salvadori non è riuscita a replicare il suo miglior tempo, fermandosi a 10”34 e classificandosi 34a.

Nei 60 metri piani maschili, Mattia Berlier ha migliorato il suo precedente primato personale di 7”66 correndo in 7”53, chiudendo al 28° posto. Andrea Carrozzino, alla sua prima gara sui 60 metri, ha concluso in 7”58, classificandosi 31°. Mattia Mancini ha migliorato il suo tempo precedente, mentre Gabriele Louis Leone, all’esordio, ha corso in 7”61. Marco Lanteri, dopo aver svolto il ruolo di giudice, ha fatto registrare un 7”67 (PB), piazzandosi 39°. Leonardo Marana ha abbassato il suo PB, correndo in 7”74, mentre Samuel Zilio ha concluso in 7”79. Infine, Niccolò Statti ha migliorato il suo tempo precedente di 8”41, fermandosi a 7”95.

Tra le Cadette, Eleonora Dellio ha migliorato il suo PB, correndo 8”70 in batteria e 8”67 in finale, classificandosi 7a. Diana Costa, al debutto, ha chiuso in 9”33, guadagnando il 15° posto. Anche Anais Creux e Agata Mombelli, entrambe al debutto, hanno corso rispettivamente in 9”64 e 10”54, classificandosi 19a e 25a. Tra i Cadetti, Federico Gaggioli ha abbassato il suo primato personale di 9”09 correndo in 8”68 in batteria e 8”71 in finale, classificandosi 9°. Giorgio Debernardi ha registrato 8”86 sia in batteria che in finale, concludendo al 10° posto, mentre Mohamed Alaa Saib ha corso in 8”87 in batteria, ma non è riuscito a confermarsi in finale, fermandosi a 9”96 e classificandosi 12°.

Nel salto triplo, Mattia Mancini ha migliorato il suo PB di 11m60, raggiungendo 11m71 all'ultimo salto valido, piazzandosi 6°. Francesco Bois ha realizzato 10m50 al primo salto, chiudendo 8° dopo aver migliorato il suo primato di 10m54. Nel salto in alto Juniores, Leonardo Marana ha superato 1m76, fermandosi con 3 errori a 1m79, migliorando il suo PB indoor di 1m69. Nel getto del peso 3kg Allieve, Eleonora Zoja ha migliorato il suo PB di 7m48, lanciando 8m14 al 4° tentativo, ottenendo il 2° posto. Yasmine Luciano ha raggiunto 7m77 all'ultimo lancio, classificandosi 3a dopo aver migliorato il suo primato di 6m99.

Infine, nei 60 metri ostacoli Allieve, Serena Molinari ha corso in 10”10 in batteria e in 9”78 in finale, classificandosi 4a. Le prove complessive degli atleti dell’Atletica Cogne Aosta hanno mostrato un avvio positivo alla stagione indoor, con numerosi miglioramenti e prestazioni di rilievo.