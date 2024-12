Presentato alla stampa l’Open nazionale 29° Memorial Giorgio Minini

Dopo quattro anni di interruzione ha preso avvio sabato scorso l’Open nazionale di Tennis di Chatillon. Cinque giorni sono trascorsi dal via del torneo, il più importante in regione, proposto dal Tennis club Chatillon Saint-Vincent. Dopo l’avvio sabato 7 dicembre, con il tabellone di Quarta categoria, siamo ora alla sezione 2 con protagonisti i Terza categoria del singolare maschile, il torneo più quotato con un montepremi di 7mila euro a cui fa da corollario il singolare femminile, 5mila il prize money, e il doppio maschile dove in palio ci sono mille euro, per un totale di un cachet complessivo per questa edizione di 13mila euro. Da parte degli organizzatori c’è soddisfazione per il numero complessivo degli iscritti che, come per le ultime edizioni prima della sosta, si avvicinano a quota cento, con una novantina di iscritti che potrebbero incrementarsi di qualche unità in virtù del nuovo regolamento federale che ha portato il termine delle iscrizioni a due giorni rispetto al via del tabellone principale fissato per domenica.

Un appuntamento importante, l’Open Minini, che negli anni si è fatto conoscere e apprezzare e che ora torna di attualità, ancora a ridosso delle festività di fine anno, grazie al fattivo supporto della MdM Special Tools di Chatillon, uno dei leader europei di attrezzature speciali in acciaio e non solo, Main partner di un torneo che vuole ricordare la figura di Giorgio Minini, illuminato imprenditore, prematuramente scomparso nel 1995. Grande amico del tennis della media Valle a cui la famiglia, con a capo l’Amministratore unico Luca, ha voluto convintamente confermare il binomio con l’appuntamento tennistico di maggior risalto in Valle d’Aosta. Una presenza e un fattivo investimento sul territorio per un’azienda, la MdM, che oltre a dare lavoro in regione vuole essere parte attiva investendo nello sport.

Sono trascorsi cinque giorni, funzionali per eliminare le ruggini di quattro anni di riposo forzato, condizionato da Covid e una riorganizzazione che ha permesso di riproporsi all’altezza degli standard del passato, garantendo quel livello che i giocatori si attendono e che l’organizzazione vuole assolutamente confermare.

Il “Minini” nelle sue edizioni ha potuto godere dell’estro e del potenziale di tanti giocatori, alcuni di questi capaci di raggiungere risultati prestigiosi. Da Chatillon sono passati tennisti del calibro di Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori, Ludmila Samsonova, un selezionato elenco indicato ma non esaustivo del livello internazionale che l’Open Minini ha proposto negli anni. Sarà l’occasione, anche quest’anno, per scoprire qualche altro futuro talento; un’opportunità per gustare tennis di altissimo livello.

Al netto di possibili inserimenti delle ultime ore, con soddisfazione si può affermare il l’Open nazionale di Chatillon si conferma con un tasso qualitativo importante, con la presenza di giocatori 2.1, 2.2 delle classifiche nazionali.

Nel tabellone del singolare maschile, dove 54 sono gli iscritti, saranno certamente protagonisti del sintetico del PalaBortoletto Stefano D’Agostino (2.1), Pietro Cortecci (2.2), Riccardo Mascarini (2.2) e Gabriele Bosio (2.2). Ancora più quotato il singolare femminile dove 18 sono le atlete in gara dove lotteranno per il successo la brasiliana Gabriela Vianna Cé (2.1), Cristiana Ferrando (2.1), Federica Di Sarra (2.1) semifinalista nel 2019 e unica presente nell’albo d’oro del Minini con la vittoria del 2017 e Enola Chiesa (2.2). Sono infine 12 le coppie del doppio maschile dove tra i più accreditati ci sono le formazioni composte da Stefano D’Agostino-Riccardo Mascarini, Alberto Morolli-Leonardo Taddia, ma anche Alessandro Dragoni e Noah Canonico (2.6), quest’ultimo talentuoso 16enne, unico valdostano presente nel tabellone finale del singolare. Restando ai valdostani, presenti numerosi tra i Quarta e Terza categoria del singolare maschile; nel torneo femminile una sola è la giocatrice rossonera iscritta, la giovane Eleonora Toniolo, classe 2007, tesserata per il club organizzatore, il TC Chatillon St Vincent.

Da domenica 15 dicembre incessante sarà il programma degli incontri avendo contemporaneamente tre tabelloni attivi, curati dal direttore del torneo Alessandro Morise con la storica presenza come responsabile dei giudici di gara Renzo Perfumo, con collaboratori Paola Actis e Luca Sartore. Da giovedì 19 dicembre si entra nella fase caldissima del torneo con le fasi salienti che vivranno sabato 21 gli incontri di semifinale e domenica 22 dicembre i match che assegneranno la vittoria iscrivendo i nuovi campioni nell’albo d’oro del Minini.