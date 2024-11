Campionato Regionale Corsa in Montagna - premiazioni

Sabato 16 Novembre si è tenuta la premiazione dei campioni regionali di Corsa in Montagna Assoluti e Master della stagione 2024.

Per la categoria assoluti il va a Marco Magistro(2008, APD Pont-Saint-Martin), per i master A il titolo va a Mikael Mongiovetto(1984, Atl. Pont Donnas), per i master B vince Fabrizio Chaberge (1973, Polisportiva Sant’Orso Aosta), Marco Bethaz (1964, ASD Inrun) è il campione regionale per i master C e per i master D è Amato Livio Verthuy (1951, APD Pont-Saint-Martin) a conquistare il titolo. Per le donne il titolo regionale assoluto e master A va a Federica Barail- ler (1987, APD Pont-Saint-Martin), mentre il titolo master B va a Enrica Bosonin (1966, APD Pont-Saint-Martin).