La Valle d’Aosta raccoglie il 16° posto al Gran Premio delle Regioni Kep Italia di Verona

Week impegnativo per le giovani amazzoni tesserate per il SIV che hanno partecipato alle gare di salto ostacoli Under 21 nel 48° Gran Premio delle Regioni Kep Italia di Fieracavalli a Verona che si è disputato dal 7 al 10 novembre. A rappresentare la Valle d’Aosta sono state le giovanissime amazzoni Sofia Bono, Sara Sangiovanni, Sofia Del Zotto, Letizia Parola e Maria Sole Poma, tutte sotto i 18 anni, guidate dall’istruttore Andrea Piccolo. Del Zotto e Bono si sono confrontate nell’altezza di 130 cm, mentre le compagne di scuderia nei 125 cm.

“Dopo il terzo posto a squadre nel 2022, e il quinto posto nel 2023, purtroppo quest’anno la nostra rappresentativa si è dovuta accontentare della 16esima posizione – commenta Giovanna Rabbia Piccolo, delegato regionale della FISE - È stato importante essere presenti come regione e quindi partecipare a questo appuntamento che ha visto il mondo dell’equitazione presente a Verona. Le gare sono sempre un’incognita. Siamo comunque abbastanza soddisfatti, l’importante era non avere eliminati e le nostre amazzoni si sono impegnate molto visto che si sono dovute confrontare con concorrenti con più esperienza, più maturi e con gradi maggiori”.

A scalare il primo gradino del podio a squadre è stata la Lombardia imponendosi così come vincitrice di uno degli appuntamenti più attesi per l’equitazione giovanile made in FISE, uno dei comparti più importanti del mondo equestre proprio perché rivolto ai campioni di domani. Secondo posto per la Campania e terzo per la Liguria.