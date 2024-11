Golf: Gli alfieri valdostani

La lunga stagione agonistica dei giovani talenti valdostani del golf si è conclusa con risultati straordinari, che testimoniano la crescita e il valore dei golfisti della regione.

Sabato 9 novembre, sulle sponde del Lago Maggiore, si è chiusa ufficialmente la lunga e avvincente serie di appuntamenti del circuito Teodoro Soldati, iniziato a gennaio e che ha visto la partecipazione di oltre venti gare. La classifica generale ha trovato la sua definitiva cristallizzazione, senza particolari sorprese, ma con una conferma del talento e della determinazione dei giovani golfisti valdostani.

Il giovane Federico Subet, tesserato per il Golf Club Aosta Brissogne, ha chiuso la stagione con un meritatissimo secondo posto nella classifica generale del circuito, accumulando un totale di 1580 punti, a soli 300 punti dal vincitore Mattia Rosso (Torino), ma con una performance che gli ha permesso di distinguersi ancora una volta. Federico, nonostante una 19esima posizione nell’ultima gara a Verbania, ha confermato la sua costante crescita, concludendo al secondo posto anche nella sua categoria di appartenenza, quella dei Ragazzi. Il suo talento non è passato inosservato e il titolo conquistato è una chiara dimostrazione della sua determinazione.

Anche il fratello Alessandro Subet, con i suoi 15 anni, ha dimostrato una maturità incredibile per la sua età. In seguito alla sua prestazione di sabato a Verbania, dove ha chiuso al settimo posto, Alessandro ha guadagnato una posizione importante nella classifica generale del circuito, concludendo quarto assoluto con 1460 punti. Un risultato che gli consente di fregiarsi del titolo di Campione di categoria tra i Cadetti, un altro prestigioso traguardo per la famiglia Subet. Oltre alla soddisfazione del podio, i due fratelli hanno ottenuto anche importanti punti di ordine di merito e la qualifica per il Brevetto Giovanile, un riconoscimento che premia il loro impegno costante nel corso della stagione.

Non solo Subet, però, per quanto riguarda i golfisti valdostani in evidenza. Mathias Sciocchetti Bois (Aosta Brissogne) ha concluso la stagione al nono posto nella classifica generale, con 1061 punti, scalando una posizione grazie a una prestazione positiva nell'ultima gara di Verbania. Sciocchetti Bois ha condiviso il quarto posto nella gara finale con altri tre giocatori, consolidando così una posizione di rilievo all'interno del circuito. Julian Faccini (Courmayeur), anch'egli tra i protagonisti, ha fatto registrare un netto miglioramento, salendo dal 18esimo al 14esimo posto con 516 punti. Un risultato che dimostra la sua tenacia e la voglia di migliorarsi, pur con una partecipazione limitata rispetto ad altri avversari.

Anche Emanuele Giachino (Courmayeur), non presente nell'ultima gara, ha chiuso il circuito con una posizione di rilievo: 11esimo con 903 punti. Giachino ha avuto una stagione di alti e bassi, ma ha saputo mantenere un livello competitivo che gli ha permesso di essere tra i migliori del circuito.

Ma non sono solo i ragazzi a brillare. Francesca Mazzucato (Aosta Brissogne), pur non partecipando all'ultima tappa, ha confermato il suo dominio nella categoria Pulcini, vincendo il titolo di categoria. Inoltre, ha conquistato il secondo posto nella classifica assoluta femminile con 1180 punti, alle spalle di Sara Montejo Rey (Albatros), che ha dominato con 1528 punti. Questo risultato sottolinea ancora una volta il valore delle giovani golfiste valdostane, pronte a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama golfistico nazionale.

La stagione 2023-2024 del circuito Teodoro Soldati ha dunque visto i golfisti valdostani protagonisti assoluti, con un bilancio ricco di soddisfazioni e successi. Un periodo che non solo ha messo in evidenza la bravura dei singoli atleti, ma che ha dimostrato anche la qualità del lavoro svolto dai club e dai tecnici locali, che continuano a investire nel futuro del golf valdostano. La regione si conferma così una vera fucina di talenti, pronta a regalare altre soddisfazioni nei prossimi anni.