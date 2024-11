Elodie Godioz e Amely Sordi brillano ai Campionati Nazionali

Si è svolto a Campobasso l’8 Novembre la prova conclusiva del Campionato Nazionale Individuale Gold di Ginnastica Ritmica per le Categorie Junior e Senior, che ha visto scendere in pedana due ginnaste valdostane: Elodie Margot Godioz della Ritmica Piemonte, guidata dalle tecniche Manuela Bertolone e Lumilla Volkova e Amely Sordi della Eurogymnica Torino, che si allena sotto la direzione tecnica di Tiziana Colognese e Elisa Vaccaro.

La gara prevedeva una prima selezione su tre esercizi fra 41 ginnaste e una finale di 8.

Di assoluta eccellenza i risultati, anche se con qualche rimpianto, che rispecchiano solo in parte il potenziale delle due atlete; si tratta comunque di prestazioni di assoluto rilievo con punteggi elevati ottenuti nel confronto con le 41 migliori ginnaste nazionali nella massima categoria Gold, ambiente in cui basta una minima imperfezione per compromettere il podio o la vittoria, che era sicuramente alla portata delle nostre atlete.

Entrambe hanno gareggiato nella categoria Junior 1, vinta da Emma Carleschi della Polimnia di Roma. Veramente sfortunata Elodie Godioz, che ha mancato la finale per pochissimi punti a causa di qualche imprecisione e una perdita di attrezzo, ottenendo comunque il 9° posto con 76.400 (Cerchio 25.550, Clavette 25.100, Nastro 25.750); Amely Sordi si è invece piazzata al 15° posto con il punteggio di 74.650 (Cerchio 25.600, Clavette 25.050, Nastro 24.000).

Sebbene questa volta sia sfuggita la vittoria vanno fatti egualmente dei grandi complimenti a queste ginnaste che, assieme a Ginevra Pascarella convocata in Squadra Nazionale Juniores, hanno portato la ginnastica valdostana ai massimi livelli in ambito nazionale.