M. Agostinacchio e Cottin sbancano le ciclocrossistiche torinesi

Doppio appuntamento con il Ciclocross, ieri e oggi, nel torinese, con grandi protagonisti Mattia Agostinacchio e Corrado Cottin: il primo, dopo la maglia continentale Juniores, domenica scorsa, ha conquistato oggi l’ennesimo gradino più alto del podio della stagione, vincendo il Turin International Cyclocross, gara internazionale C2, a San Francesco al Campo; l’esperto Master fa doppietta, vince sia questa mattina, sia nel Giro delle Regioni, ieri, a Cantoira, gare disputate nella cintura del capoluogo piemontese. Nelle categorie giovanili, bella vittoria di Michel Careri, e i podi di Amélie Cerise e Matilde Anselmi.

San Francesco al Campo (TO) – Turin International - Nella Open femminile, a imporsi è l’Elite CArlotta Borello (Team Cingolani; 44’11”). In 14° posizione assoluta, 4° Junior, Elisa Giangrasso (Salus Guerciotti Cx; 46’54”); 29° Annie Vevey (Cx Devo Accademy). In campo maschile successo di Gioele Bertolini (Fas Airport Services Guerciotti; 54’57”). Al 15° posto, 9° Under 23, Andrea Carbone (Rostese; 59’40”); 28° Michel Perron (Orange Bike Team).

Negli Juniores, prosegue il filotto di vittorie di Mattia Agostinacchio (Fas Airport Services Guerciotti; 39’34”) che precede, di 20” e 1’01”, rispettivamente Filippo Grigolini (Team Cingolani; 39’54”) e Giacomo Serangeli (Dp66; 40’36”).

Negli Allievi Donne, è sesta assoluta, terza nelle ‘prima anno’, Matilde Anselmi (Salus Guerciotti Cx; 59’48”), nella gara vinta da Matilde Carretta (Mosole; 28’45”). Al 23° posto Nicole Vevey (Cx Devo Accademy; 33’16”); 31° Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team; 35’48”). Nei ‘primo anno’ maschile, bella vittoria di Michel Careri (Salus Guerciotti Cx; 25’08”) a precedere Alessio Borile (Dp66; 25’361”) e Riccardo Frosini (Montegrappa; 25’58”). In 19° posizione Aimé Chatrian (Orange Bike Team; 28’17”); 21° Enea Bortolotti Barrel (Cicli Fiorin Cycling Team; 28’25”); 36° Silvain Perron (Orange Bike Team; 33’15”).

Negli Allievi secondo anno successo di Tommaso Cingolani (Team Cingolani; 24’38”); in 30° posizione Pietro Mantasia (Gs Lupi Valle d’Aosta; 28’22”).

Negli Esordienti secondo anno a imporsi è Pietro Foffano (Mosole); 26° Claudio Fianco (Orange Bike Team). In campo femminile, terzo gradino del podio a Amélie Cerise (Salus Guerciotti Cx; 32’23”) nella gara vinta da Anna Mombello (Cx Devo accademy; 30’42”) davanti a Marta Grassi (Mosole; 30’55”).

Nei Master fascia 4 ancora una vittoria per Corrado Cottin (Team Benato; 47’19”) davanti a Roberto Radaelli (Flanders Love; 50’02”) e a Renato Segat (Bettini Bike; 51’16”).

Nella promozionale G6, gradino alto del podio a Santiago Bembo (Mosole); 14° Sergio Zigliani (Vtt Arnad); 25° Christian Faita (Gs Lupi).

Giro delle Regioni 2024 – Cantoira (TO) - Negli Open maschile, vittoria di Antonio Foclarelli (Race Mountain). Al 7° posto, 5° Under 23, Andrea Carbone (Rostese), che con questo risultato sale al comando della classifica generale di categoria del circuito di Coppa Piemonte e, con due sole gare disputate, in 6° posizione Under 23 del Giro delle Regioni 2024. Al 19° posto, 12° U23, Michel Perron (Orange Bike Team).

Negli Allievi secondo anno successo di Tommaso Cingolani (Team Cingolani); in 25° e 33° posizione la coppia del Gs Lupi Valle d’Aosta, Pietro Mantasia e Christian Faita.

Negli Allievi primo anno s’impone Matteo Jacopo Gualtieri (Salus Guerciotti Cx); 18° e 29, per l’Orange Bike Team, Aimè Chatrian e Silvain Perron.

Negli Esordienti secondo anno vittoria di Pietro Foffano (Mosole); 13° Claudio Fianco (Orange Bike Team).

Gara di rimonta, nei Master fascia 4, che si concretizza nell’ultimo tratto del tracciato, che porta Corrado Cottin (Team Benato) sul gradino più alto del podio, davanti a Roberto Radaelli (Flanders Love) e a Riccardo Acuto (Bike Café Olè). Il valdostano rafforza così il primato di categoria in classifica generale del Giro delle Regioni 2024.

Nei G6 promozionale, al femminile vittoria di Giorgia Vottero (Rostese); al 5° e 6° posto, per il Cs Lys, Alessia Pellicanò e Michela Clerin Fontan. Al maschile, successo di Santiago Bembo (Mosole); 6° Sergio Ziliani (Vtt Arnad).



BiciTv Awards

Si sono dati appuntamento, nella serata di venerdì 8 novembre, all’Auditorium Modernissimo di Nembro (Bergamo) i 52 atleti premiati del BiciTv Awards 2024, manifestazione organizzata dalla redazione della testata giornalistica online. Tra i protagonisti della serata anche Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta), secondo classificato nella categoria Allievi della MountainBike, graduatoria capeggiata da Walter Vaglio (Tugliese), con terzo Enrico Balliana (Arkitano Mtb club).