Sci alpino: Brignone e compagne preparano il debutto stagionale in Val Senales

Saranno le nevi della Val Senales, in provincia di Bolzano, ad ospitare gli ultimi allenamenti delle azzurre prima del debutto stagionale di Sölden, in programma sabato 26 ottobre sul tradizionale tracciato austriaco del Rettenbach.

Dopo aver saggiato nei giorni scorsi le condizioni del ghiacciaio tirolese, Federica Brignone e compagne si ritroveranno domenica 20 ottobre in Val Senales per una serie di allenamenti che le accompagnerà fino a giovedì 24, giorno della partenza verso Sölden.

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato per la sessione di allenamenti altoatesina la stessa Brignone insieme a Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb.

Negli stessi giorni invece Dominik Paris sarà al lavoro proprio a Sölden sotto la guida del tecnico Alberto Ghidoni.

Sessione di test atletici invece per il Gruppo C Maschile che si ritroverà allo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Varese) tra il 22 ed il 23 ottobre. Il direttore tecnico giovanile Paolo Deflorian ha convocato per l’occasione Fabio Allasina, Andrea Bertoldini, Pietro Bisello, Pietro Broglio, Diego Bucciardini, Marco De Zanna, Emanuel Lamp e Nicolò Nosenzo.