Ginnastica M: Tre ginnasti dell'Olimpia riprendono l'attività agonistica

Ricomincia la stagione agonistica anche per il settore maschile dell’Olimpia, che questo sabato a Mortara sarà impegnato con tre ginnasti nel Campionato Individuale Silver, programma LD. I giovani atleti, Mattia Coutandin (2011), Eric Mombelli (2011) e Gabriele Mordenti (2012), sono pronti a mettersi alla prova, accompagnati dal tecnico Andrea Dondeynaz.

I ginnasti presenteranno esercizi su tutti e sei gli attrezzi olimpici: corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra. La somma dei punteggi ottenuti su ciascun attrezzo sarà determinante per stabilire il campione regionale di Piemonte e Valle D’Aosta. Questo evento segna un'importante tappa per i ragazzi, che si preparano con impegno e dedizione per affrontare la competizione. L’Olimpia è pronta a sostenere i suoi giovani talenti, sperando in risultati positivi e in un’ottima esperienza di crescita per tutti.