Ginnastica AF: Cinque atlete dell'Olimpia pronte a mostrare il frutto del loro lavoro

Le ginnaste Elodie Joux (2015) e un gruppo di talentuose atlete — Marta Ferina (2015), Alice Coutandin (2014), Cloe Tampieri (2014) e Martina Fusetti (2012) — si esibiranno sui quattro attrezzi, affrontando le rispettive categorie di competizione.

Elodie Joux gareggerà nel programma LB base, mentre le altre ginnaste parteciperanno nel programma LB avanzato. Questo rappresenta la prima gara della stagione per queste giovani talenti, che hanno dedicato tutta l’estate a perfezionare le loro abilità tecniche. Il loro impegno è stato costante, sotto la guida delle allenatrici Chiara Moniotto e Manuela Tripodi, che hanno lavorato alacremente per sviluppare il potenziale delle ginnaste e affinare ogni esercizio.

L'atmosfera è carica di attesa e entusiasmo, poiché queste giovani atlete sono pronte a mostrare il frutto del loro lavoro e a competere con determinazione. La gara di Biella sarà non solo un’importante occasione di confronto, ma anche un momento cruciale per la crescita personale e sportiva di ciascuna di loro. L’Olimpia Aosta punta a ottenere risultati significativi, in un contesto che promette di essere ricco di emozioni e talento.

Cloe Tampieri, Elodie Joux, Martina Fusetti, Marta Ferina e Alice Coutandin