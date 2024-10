Tutto pronto per l'Alpine Days il Festival degli sport di montagna

Tre giornate di avvicinamento agli sport di montagna tra competizioni, esibizioni dei professionisti delle diverse discipline, dalla corsa all’arrampicata, dall’e-bike all’escursionismo, allo sci. E poi laboratori per i più piccoli, appuntamenti formativi ed esperienze alla scoperta dell’enogastronomia del territorio. Il Forte di Bard, in sinergia con la Regione autonoma Valle d’Aosta e il Ministero del Turismo, organizza dal 18 al 20 ottobre 2024 Forte di Bard Alpine Days, il Festival degli sport di montagna.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Verticali del Turismo” lanciato dal Ministero del Turismo che prevede nel 2024 in ogni regione d’Italia, una serie di appuntamenti tematici per valorizzare le diverse peculiarità regionali coinvolgendo in maniera trasversale associazioni, enti ed operatori che operano nel campo turistico, allo scopo di liberare il potenziale inespresso dei vari territori.

«Cogliendo le opportunità offerte da questo progetto - spiega l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques - abbiamo pensato assieme al Forte di Bard, di dedicare una vetrina agli sport di montagna per far sì che turisti, escursionisti, sportivi ed atleti possano incontrarsi e condividere con i professionisti delle diverse discipline, un’esperienza di sport in un luogo che coniuga cultura, bellezza e storia, ed è culla delle montagne alpine».

«Il Forte di Bard sarà il fulcro di tre intense giornate che combinano la scoperta del patrimonio storico-culturale con la pratica di alcune tra le attività sportive più rappresentative della realtà alpina: il trekking, lo sci, l’arrampicata e la corsa – commenta la Presidente del Forte di Bard, Ornella Badery -. Un evento che invita a vivere in modo inclusivo e con attività pensate anche per le persone con disabilità, un’esperienza unica dove la storia incontra l’avventura e la montagna diventa il palcoscenico naturale per celebrare la passione per lo sport».

Il Festival degli sport di montagna si aprirà venerdì 18 ottobre, dalle ore 9.30 alle 16.30, con una giornata interamente dedicata alle scuole del territorio di avvicinamento alla montagna con la partecipazione delle guide alpine valdostane.

La giornata di sabato 19 ottobre abbinerà lo sport alla scoperta del territorio: previste attività di arrampicata ad Arnad, alla Parete Gruviera, curate dall’Uvgam (Unione valdostana guide di alta montagna) e dalla Compagnie des Guides de haute montagne di Arnad; un trekking I colori dell’autunno, con guida di media montagna, dal Forte di Bard ad Albard sino alla scoperta dei vigneti di Donnas. Un tratto dell’itinerario sarà attrezzato per consentire la partecipazione a persone con disabilità, grazie alla collaborazione con l’associazione Insieme di Pont-Saint-Martin. Sempre sabato, si terrà una Passeggiata tra le vigne con guida turistica da Bard al vigneto dell’azienda Château Vieux di Pont-Saint-Martin. Nel pomeriggio saranno organizzati due ebike Tour: il primo, dal Forte di Bard al Castello di Issogne e, il secondo, dal Forte al villaggio d'arte di Chemp, nel Comune di Perloz. Tutte le attività si concluderanno con una merenda a base di prodotti tipici valdostani.

Al mattino, alle ore 10.00, si terrà nella sala Archi candidi nell’ambito della ForTen Golden Edition, il seminario Fidal dal titolo La corsa dei sogni, sui sentieri, tra visioni tecniche e prospettive olimpiche (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito fortedibard.it).

La giornata di domenica 20 ottobre si aprirà alle 10.00 con la settima edizione di ForTen, la dieci chilometri del Forte. La Piazza d’Armi, oltre ad essere teatro dell’arrivo della gara e delle premiazioni, sarà il cuore del Festival degli sport di montagna: qui sarà allestito un Villaggio Ebike che offrirà la possibilità di provare mountain bike elettriche sui percorsi pedonali del Forte e di incontrare gli operatori commerciali del settore sportivo e testimonial. Presenti anche gli stand degli enti coinvolti nel Festival e uno stand del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur. Alle 14.30, spettacolare appuntamento all’altezza del portale di accesso al Forte dal Borgo, con una dimostrazione di arrampicata delle Guide di alta montagna sulla rocca del Forte abbinata ad una esercitazione simulata di un soccorso in parete a cura degli uomini del Soccorso alpino valdostano. Le guide alpine effettueranno poi una discesa dai tetti dell’Opera Carlo Alberto sino alla Piazza d’Armi. Per l’intera giornata le guide saranno inoltre a disposizione dei più piccoli che vorranno cimentarsi alla palestra di arrampicata esterna all’Opera Vittorio.

La giornata in Piazza d’Armi sarà animata dalla musica e da un dj-set e si chiuderà con una merenda con prodotti tipici.

Sciare al Forte di Bard

Al Forte di Bard, domenica 20 ottobre, si potrà anche sciare grazie a due piste componibili sintetiche ecocompatibili che permetteranno di provare gli sport della neve: una pista ad anello di 90 metri, per la pratica dello sci da fondo nell’area delle Scuderie e un tracciato da discesa, per sci e snowboard, lungo 50 metri, posizionato sul tratto più alto della strada pedonale nord della fortezza. Interverranno i Maestri di sci della Valle d’Aosta. I due impianti resteranno allestiti sino al 17 novembre.

Info utili

. Le escursioni a piedi e in ebike e le attività di arrampicata sono gratuite con prenotazione obbligatoria compilando il form sul sito fortedibard.it. Per informazioni T. 0125 833811.

. L’accesso al Forte di Bard domenica 20 ottobre sarà gratuito (resta a pagamento secondo le tariffe abituali l’accesso a mostre e musei).

PROGRAMMA

Dal 17 al 20 ottobre

Raduno della Nazionale italiana di mountain and trail running al Forte di Bard.

Venerdì 18 ottobre

dalle ore 9.30 alle 16.30

Attività di avvicinamento alla montagna con le guide alpine per le scuole del territorio e bambini fino a 12 anni.

Sabato 19 ottobre

Giornata alla scoperta del territorio intorno al Forte di Bard a piedi e in bicicletta:

ore 9.00 - 17.00

Arnad / Parete Gruviera: attività di avvicinamento all’arrampicata con guide alpine

dalle ore 9.30

. Trekking i colori dell’autunno: dal Forte di Bard ad Albard sino alla scoperta dei vigneti di Donnas. Nell’ambito esperienza di percorso con persone con disabilità in collaborazione con l’associazione Insieme

. Passeggiata tra le vigne da Bard al vigneto dell’azienda Château Vieux di Pont-Saint-Martin

. Ebike Tour: dal Forte di Bard al Castello di Issogne

. Ebike Tour: dal Forte di Bard al villaggio d'arte Chemp

Tutte le attività si concludono con una merenda a base di prodotti tipici valdostani (tariffa 10,00 euro; se pranzo 12,00 euro)

ore 10.00 Sala Archi Candidi

Seminario: La corsa dei sogni, sui sentieri, tra visioni tecniche e prospettive olimpiche

La frequenza al Seminario dà diritto all’acquisizione di 0,5 crediti formativi per tecnici Fidal. In collaborazione con Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Domenica 20 ottobre 2024

ore 10.00 ForTen Golden Edition

gara di running inclusa nel campionato podistico valdostano Avmap

ore 11.15 Corsa per bambini e ragazzi 8-15 anni

ore 12.00 Pastaparty

ore 13.00 Premiazioni

adesioni online: irunning.it

ore 14.30 Dimostrazione di arrampicata e soccorso alpino

Esercitazione di arrampicata delle guide di alta montagna sulla rocca del Forte ed esercitazione simulata di un soccorso in parete del Soccorso alpino Valdostano.

ore 15.30 Dimostrazione di arrampicata in Piazza d’Armi

ore 14.00 Scuderie del Forte

Laboratorio artistico per ragazzi a cura della galleria d’arte Maison Bleue

dalle 10.00 alle 19.00 Pedala Forte – Villaggio Ebike in Piazza d’Armi

Si ringraziano per la collaborazione:

Atletica Monte Rosa

Associazione valdostana Maestri di sci

Associazione Insieme di Pont-Saint-Martin

Compagnie des Guides de haute montagne di Arnad

Fidal

Soccorso Alpino Valdostano

Uvgam (Unione valdostana guide di alta montagna)

Comune di Bard

Comune di Hône