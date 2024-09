Golf: Valdostani in ombra al 'Saranno Famosi di Courmayur

Martedì 10 settembre, i green del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses hanno ospitato l'annuale competizione giovanile “Saranno Famosi”, organizzata dalla delegazione valdostana della Federgolf.

L'evento ha visto la partecipazione di giovani atleti delle categorie Pulcini, Under 14 e Baby U12. Nella categoria Baby U12, il valdostano Federico Fiabane, rappresentante del Golf Club Aosta/Brissogne, è stato l'unico partecipante locale, chiudendo la gara al decimo posto con un totale di 105 colpi.

Nella categoria Pulcini femminile, Bice Bettoni, del Golf Club Villa Carolina, si è classificata prima con 79 colpi, seguita da Talitha Sabbadini del Golf Club Bogogno con 80. Nella categoria maschile Under 14, Edoardo Mercuri, proveniente dal Golf Club Castelconturbia, ha conquistato il primo posto con 71 colpi, seguito da Gabriele Gattiglia del Golf Club Rapallo con 74 e Filippo Gamma del Golf Club Le Betulle con 76.

Tra i Baby U12 femminili, Anita Rossomando del Golf Club I Roveri ha dominato con 83 colpi, seguita da Giada Lai del Golf Club Verbania con 89. Nella stessa categoria maschile, oltre alla partecipazione di Fiabane, Giorgio Lopes del Golf Club Castelconturbia ha conquistato la vittoria con 76 colpi, mentre Edoardo Frigerio del Golf Club Bogogno è arrivato secondo con 77, seguito da Pietro Fiora del Golf Club I Ciliegi con 80.

Il primo posto netto tra gli Under 12 è stato conquistato da Umberto Marcoz del Golf Club Torino, con un punteggio di 73, mentre nella categoria Under 14, Andrea Rosso del Golf Club Le Betulle ha ottenuto il miglior netto con 64 colpi.

Il prossimo appuntamento per i giovani golfisti è fissato per sabato 14 settembre sui green del Mulino Cerrione di Biella, per la tappa del circuito Teodoro Soldati. Tra i partecipanti valdostani ci saranno i fratelli Federico e Alessandro Subet, Julian Faccini, Mathias Sciocchetti Bois e Francesca Mazzucato.