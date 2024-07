Egidio Marquis (1943, Atl Monte Rosa Fogu Arnad) si laurea campione italiano SM80 di corsa in montagna a Campionati Italiani Master di Corsa in Montagna tenutesi a Pompegnino di Vobarno (BS) nella mattina di domenica 30 giugno. Marquis completa l’anello di salita e discesa di 6 km in 39’40” classificandosi 121° tra gli over 60 e 1° di categoria M80.





LINK AI RISULTATI: https://www.fidal.it/risultati/2024/COD11553/RESULTSBYEVENT1.htm