Marlène Jocallaz e Alex Déjanaz in trionfo al Licony Trail

Un lungo applauso per ricordare Denis Trento vincitore del Vertikal 1000 nell’agosto di due anni fa e alcuni storici volontari scomparsi, poco dopo, al suono delle campane dell’adiacente chiesa, 237 concorrenti hanno percorso il centro di Morgex per raggiungere i sentieri della nona edizione del Licony trail. La gara, sulla distanza di 25 chilometri (1.650 metri dislivello positivo), si è svolta in parte sotto la pioggia ed è stata vinta da Marlène Jocallaz e Alex Déjanaz.

Nella gara femminile, successo dell’atleta di casa Jocallaz, che sui tracciati percorsi regolarmente ha progressivamente aumentato il vantaggio sulle inseguitrici. Ha tagliato il traguardo in 3 ore 11’44” (34° tempo assoluto), davanti a Chiara Bertino (3 ore 17’21”) e a Monica Moia (3 ore 19’06”). Nella prova maschile fin dai primi chilometri è stato Alex Déjanaz a dettare il ritmo. È lui il vincitore assoluto, dopo 2 ore 27’43” di fatica in mezzo al terreno a tratti fangoso. Ha preceduto Joel Janin che ha perso qualche secondo in salita, per poi recuperare parte dello svantaggio in discesa; secondo posto finale in 2 ore 29’29”. A completare il podio è invece stato Jacopo Gregori (2 ore 38’21”).

Marlène Jocallaz: «Non mi aspettavo di avere questa condizione dopo l’infortunio di inizio anno. Sono rimasta concentrata su me stessa e sono felice di aver vinto questa gara di casa, che apprezzo in modo particolare».

Alex Déjanaz: «Per noi è stato quasi meglio correre in queste condizioni, con una temperatura senza dubbio più bassa e con un po’ di pioggia. Denis (Trento, ndr) è stato un grande amico».

Ieri (venerdì) i protagonisti sono stati i più piccoli. Una sessantina di giovani hanno animato il borgo di Morgex, correndo in uno dei tre percorsi a seconda dell’età. Nessuna classifica prevista. Il Licony trail è stato il penultimo appuntamento del circuito regionale Tour Trail della Valle d’Aosta, ha unito le comunità di Morgex e La Salle ed è stato organizzato dallo sci club Valdigne, con la collaborazione della Proloco di Morgex e il sostegno delle Amministrazioni comunali di Morgex e La Salle.