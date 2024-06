Equitazione: Endurance, Grande prestazione di Alessia Lustrissy all’Internazionale di Fleurines in Francia

L’amazzone valdostana Alessia Lustrissy ha brillato nel weekend alla gara internazionale di Endurance a Fleurines, Francia, in sella al fidato Edinburg. La competizione, valida per la categoria CEI2* su una distanza di 120 chilometri, ha visto la partecipazione di 56 binomi provenienti da 14 nazioni, tra cui i forti team del Bahrain e degli Emirati Arabi Uniti, che hanno dominato il podio.

Nonostante le condizioni meteo avverse delle settimane precedenti, che hanno reso il percorso fangoso e pesante, Alessia Lustrissy ha portato a termine una prova eccellente, classificandosi al 18° posto con una media di 16.7 km/h. Questo risultato è una testimonianza della sua determinazione e della sintonia con Edinburg, dimostrando la loro capacità di affrontare e superare le difficoltà del percorso.

Insieme a lei, altri due italiani sono riusciti a entrare in classifica: Luca Picatto, che ha ottenuto la 19esima posizione con Mazikapandemonium (14.6 km/h), e Melissa Bisoffi, 32esima con Caprice de Traclin (14.4 km/h). La competizione ha visto la partecipazione di ben 56 binomi, ma solo 39 sono riusciti a concludere la gara, sottolineando la difficoltà del tracciato e delle condizioni ambientali.

La performance di Alessia non solo le ha permesso di terminare con successo una gara impegnativa, ma ha anche garantito al binomio la qualificazione per le competizioni di livello CEI3*. Questo rappresenta un grande traguardo per la giovane amazzone valdostana e per il suo cavallo, aprendo le porte a nuove sfide e opportunità nel panorama internazionale dell’endurance.

La partecipazione a eventi di questo calibro è un orgoglio non solo per Alessia, ma per tutta la Valle d'Aosta, che vede i suoi atleti distinguersi in competizioni di alto livello. Complimenti ad Alessia Lustrissy per questa prestazione straordinaria e un grande in bocca al lupo per le future gare!