La Introd-Les Combes è di Noemi Junod e Massimo Farcoz

E' niziato ieri sera (mercoledì) il circuito delle martze a pià. Ad aprire la stagione, la cronoscalata Introd-Les Combes, valida anche come prima prova del campionato regionale di corsa in montagna Fidal. Vittorie per i valdostani Noemi Junod e Massimo Farcoz, i più veloci tra gli oltre 250 partecipanti che hanno gareggiato nel tradizionale appuntamento, rilanciato lo scorso anno dall’ASD Inrun.

Noemi Junod (Polisportiva Sant’Orso Aosta) - trentesima assoluta - si è aggiudicata la prova femminile, coprendo i 2.8 chilometri (450 metri D+) che dividono il castello di Introd e la frazione Les Combes in 22 minuti netti. Ha preceduto di 59” Axelle Vicari del Cus Pro Patria Milano, con terzo gradino del podio per Elisabetta Negra, che difende i colori dell’Asd Inrun e ha chiuso in 23’27”.

Massimo Farcoz, in gara con i colori di US Malonno, ha vinto la gara maschile con il miglior tempo di giornata (17’50”). Il valdostano si è lasciato alle spalle Didier Abram (Apd Pont-Saint-Martin) e Dennis Brunod (Atletica Monterosa Fogu Arnad), rispettivamente secondo a 44” e terzo a 50”.

I migliori di categoria: Cristian Gabriele Pivot (Calvesi) e Letizia Bochicchio (Atletica Cogne) tra i Cadetti, Marco Magistro (Apd Pont-Saint-Martin) ed Estelle Diemoz (Apd Pont-Saint-Martin) tra gli Allievi, Etienne Verraz (Apd Pont-Saint-Martin) e Francesca Garetta (Lo Contrebandjé) tra gli Juniores, Massimo Farcoz (US Malonno) e Noemi Junod (Polisportiva Sant’Orso Aosta) tra i Seniores, Henri Grosjacques (Atletica Monterosa Fogu Arnad) ed Elisabetta Negra (Inrun) tra i Master A, Dennis Brunod (Atletica Monterosa Fogu Arnad) e Federica Teppex (Inrun) tra i Master B, Marco Béthaz (Inrun) e Paolo Pajaro (Bergamo Stars Atletica) tra i Master C e Master D.

Una trentina i partecipanti alla passeggiata non competitiva che ha ricalcato il percorso della gara, novità di quest’anno per offrire un format a chi non ama correre contro il tempo. Ad aprire la serata è stata la Baby run, che ha coinvolto una cinquantina di bambini, felici di indossare il pettorale e di correre intorno al castello.

Dopo l’evento che ha portato a Introd oltre 350 persone, l’energico gruppo Inrun torna al lavoro per organizzare la terza edizione del Grosjean Wine Trail, in programma a Quart il 12 ottobre. Le iscrizioni online, sul sito irunning.it, riapriranno più avanti dopo le promozioni lampo di Natale e Pasqua.

CLASSIFICHE