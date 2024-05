Cena dei cavalieri e amazzoni: Premiati i campionati di Salto Ostacoli e Endurance 2023

Nella serata di lunedì 20 maggio 2024, nella cornice dell’agriturismo Maison Rosset a Nus, si è tenuta l’annuale Cena dei Cavalieri e Amazzoni della delegazione valdostana della FISE, un’occasione per ripercorrere insieme ad atleti e atlete, circoli ippici, tecnici e collaboratori, i buoni risultati del 2023. Un appuntamento slittato di qualche mese rispetto al calendario consueto, ma che non ha mancato di rappresentare una ottima occasione di convivialità e festa, alla presenza di oltre 150 invitati, per celebrare tutti insieme momenti piacevoli di sport e risultati ottenuti.

Oltre ai vincitori dei campionati di Salto ostacoli e di Endurance, la serata ha celebrato i risultati dei ragazzi che hanno preso parte alle gare Fise – Fisdir, tutti nelle fila dell’Avres Onlus di Nus, e tutti coloro che hanno preso parte ad importanti appuntamenti sportivi del calendario 2023. Non sono mancati i riconoscimenti per l’ottimo lavoro portato avanti a tecnici e istruttori, collaboratori, amici, senza far mancare un particolare ringraziamento a tutte le famiglie degli atleti.

Presenti alla serata anche rappresentanti istituzionali valdostani tra i quali il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, che hanno partecipato attivamente alle premiazioni di cavalieri e amazzoni.





“Il settore equestre valdostano è in buona salute – ha evidenziato la delegata regionale della FISE, Giovanna Rabbia Piccolo – Siamo ancora la regione con il più alto numero di iscritti rispetto alla popolazione e i giovani continuano a rappresentare la nostra linfa, certo molto più al femminile rispetto a quando l’equitazione era uno sport considerato per uomini. Oggi la componente rosa è predominante e con risultati importanti. Non ultimo, a testimoniarlo le nostre cinque atlete dell’endurance l’hanno dimostrato in occasione delle ultime gare nazionali del week end appena passato, entrando tutte nella Top Ten delle rispettive categorie. Continua poi l’attività dei nostri 10 circoli ippici, tra cui il nuovo arrivato, il Circolo ippico del Rampante, con la gestione del maneggio di Ǫuart, non mancano quindi anche nuovi imprenditori equestri”.





I Circoli Ippici Fise attualmente operativi in Valle d’Aosta sono:

SIV, Circolo Ippico San Maurizio, Torgnon Endurance, Equi.Libres du Mont Blanc, Avres Onlus, Cheval Ami, Cavallo Natura, il Green Ranch, il Sunny Ranch, Il Rampante.





CAMPIONATO SALTO OSTACOLI CAVALLI 2023

Categoria Juniores

Oro –Sophie Grange su Ilya Bon Bon

Argento –Eleonora Greco su Dionetti





Brevetto Juniores

Oro –Viola Orillier su Tonie

Argento –Noemi Bettinelli su Hasan Van’T Bronzo –Carlotta Tescari su Ilya Bon Bon





Oro anche per Greta De Salvia su Cohiba per il Grado1 Juniores, Edoardo Scibilia su Felin de St.Martin per il Grado 2 Juniores, Margherita Maquignaz su Fais nel Grando 1 Seniores, Gaia Lazzarini su Fausto Van’T per il Grado 2 Youg Rider.





CAMPIONATO SALTO OSTACOLI PONY 2023

Categoria A Juniores

Oro -Demetra Caputo su Victor Argento -Matilde Faruolo su Fly Out Bronzo -Giulia Grasso su Victor





Brevetto Juniores

Oro -Viola Orillier su De Haribo Argento Alessia -Jacquemod su Victor





CAMPIONATO FISE-FISDR

Bechere Matteo Bianquin Anais Gal Stefania Guattieri Lorenz Marquis Luca Morandi Anael Muceli Antonio Recaldini Marie

Trevisan Alessandro Vizza Leonardo Zylali Debora

Bruno Francesca Voyat Manuel Vallet Alice





CAMPIONATO ENDURANCE 2023

Categoria debuttanti Junior 1° Martinet Marie con Olek 2° Rizzi Chiara con Hefiin

3° Pisano Giorgia con Monello





Categoria debuttanti Senior

1° Barmasse Celine con Ramses 2° Pisano Martina con Jm Azeem

3° ex aequo Payn Sharon con Duckadam 3° ex aequo Travostino Italo con Mombasa

Categoria Cen A Junior

1° Garin Amelie con Zawad 2° Crosio Angelica con Chiara 3° Rocher Lisa con Delipers





Categoria Cen A Senior

1° Favre Federica con Stella De Gazal 2° Di Giacomo Valentina con Zalaesa 3° Signo’ Giulio con Tisarina





Categoria Cen B Junior

1° Tormena Filippo con Sg Perseus 2° Casadei Beatrice con Edinburg 3° Pisano Giorgia Amh Hassan





Categoria Cen B Senior

1° Di Giacomo Valentina con Zalaesa 2° Travostini Italo con Mombasa

3° Bruno Crema Letizia con Vis





Categorie internazionali FEI

1° CEIYJ1* - Rocher Lisa con Anouk de Baraque 1° CEI1* - Bois Valerie con Gada dei Villoresi 1° ceiyj2* -Pisano Martina Zagaia dei Laghi





Categoria Debuttanti NON AGONISTI: Allamani Aurora con Hidalgo





Prossimo appuntamento in Valle con il settore equestre sarà il 26 maggio presso il Centro Avres di Nus con il Campionato interregionale Piemonte e Valle d’Aosta Fisdir.