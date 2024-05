Paolo Costa primo, Michel Careri secondo nell’Italia Bike Cup di Courmayeur

Prova di forza di Paolo Costa che, oggi, nella tappa di Italia Bike Cup di Courmayeur, conquista un significativo successo – il secondo stagionale, dopo la gara degli Internazionali d’Italia Series, a inizio maggio, a Montello (Treviso) – e secondo gradino del podio per Michel Careri, giornata che ha regalato ai colori valdostani un buon numero di piazzamenti.

A distanza di un minuto una categoria dall’altra le gare femminili, partendo dagli Allievi Donne secondo anno per arrivare agli Esordienti Donne primo anno. E l’epilogo degli Allievi Donne è… mano nella mano tra due maglie di capoclassifica della generale: Mariachiara Signorelli (Santa Cruz; 44’50”; primo anno) recupera un minuto a Nicole Azzetti (Four Es; 45’50”; secondo anno) e le due tagliano il traguardo tenendosi la mano. Nelle ‘secondo anno, 7° posto di Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; a 7’26”). Nelle secondo anno, la piazza d’onore fa a Matilde Vecchierelli (Ktm Academy; a 1’20”) e, terza, Valentina Bravi (GagaBike; a 1’58”). Nelle primo anno, Mariachiara Signorelli ha preceduto Cecilia Carzolio (Quiliano; a 2’20”) e Sophie Messner (Ksv – For fun; a 2’28”).

Negli Allievi secondo anno, dopo un giro e mezzo dei quattro previsti, i continui attacchi di Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; 48’58”) fiaccano la resistenza di Filippo Grigolini (Jam’s Bike) secondo e attardato di 1’16”), con terzo Michele Falciani (Ktm Alchemist; a 1’22”). In 14° posizione Fabien Borre (Cicli Lucchini; a 4’25”); 32° Erik Henriod (Cicli Lucchini; a 10’08”); 38° Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team); 45° Lamberto Falchi (Gs Lupi).

Negli Allievi primo anno, bel testa a testa tra Tommaso Cingolani (Zero 24; 50’13”) che rientra nel terzo dei quattro giri e precede in volata, di 1”, Francesco Bettinelli (Mtb San Paolo), a lungo in testa in solitaria. In terza posizione il gemello Cingolani, Filippo (Zero24; a 1’34”). Al 21° posto Pietro Mantasia (Gs Lupi; a 5’20”); 32° Christian Faita (Gs Lupi; a 7’17”); 38° Mathias Consoli (Vc Courmayeur MB); 40° e 41° Philippe Imperial (Vc Courmayeur MB) e Matteo Abbate (Cicli Lucchini); 57° Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB); 50° Cesare Fontanelle (Gs Lupi); 51° Sebastian Amadei (Cicli Lucchini).

Negli Esordienti Donne secondo anno la vittoria è andata a Giorgia Sardi (GagaBike; 32’30”) seguita da Federica Nicolini (Speed Bike; a 3”) e a Sofia Cristini (Monticelli; a 20”). Buona prestazione, quinta, di Martina Bosonin (Orange Bike Team; a 2’40”); 10° Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; a 3’18”); 11° Matilde Anselmi (Orange Bike Team; a 3’28”); 15° Arlyn Sposito (Gs Lupi; a 4’43”). Al maschile, Spacca subito la corsa Acanfora (Santa Cruz) inseguito dal primo all'ultimo metro da Michel Careri (Orange Bike Team) e da altri tre atleti che con il passare del tempo perdono terreno. Matteo Acanfora (39'43") si presenta solitario sul traguardo, a precedere, di 32" Michel Careri e, di 1'28", Matteo La Capria (Melavì). A 45" dal podio e a 2'15" dal vincitore, quinto, Raphael Tremblan (Gs Lupi); 13° Joel philippot (Gs Lupi; a 3'55"); Enea Bortolotti Barrel (Orange bike Team; a 4'45"); 27° Silvain Perron (Orange Bike Team); 33° Lorenzo Rossi (Vc Courmayeur MB); 36° Alessio Catona (Gs Lupi); 41° Thierry Berriad (Orange Bike Team).

Negli Esordienti Donne primo anno sul gradino alto del podio sale Marta Bodini (Monticelli; 33’26”) a precedere di 4 e 6” Carlotta Lunghi (Gravity Games) e Aurora Orrù (Mtb Oasi Zegna). Al 10° posto Amélie Cerise (Orange Bike Team; a 2’55”); 12° Anna Lini (Orange Bike Team; a 4’31”). Lotta a tre per tutta la gara al maschile e a imporsi è Edoardo Ducco (Tostese; 44'01") a precedere, di 10 e 12", Jacopo Palermo (Montirone) e Franz Engele (Cardano). Sempre in lotto per un piazzamento nei migliori dieci, è vittima di una foratura all'ultimo giro e conclude 17° posizione Claudio Fianco (Orange Bike Team; a 7'17"); 24° Federico Bruzzo (Gs Lupi; a 8'17"); 27° Cèdric Berlier (Cicli Lucchini; a 8'32"); 30° Andrea Ianniello (Rdr Sport School; a 10'08"); 43° Cédric Diemoz (Team Benato).