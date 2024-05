Ciclismo: Martina Berta domina la tappa di Italia Bike Cup di Courmayeur

L'aveva dichiarato prima della partenza di voler fare i primi giri 'a tutta' ma, nella pratica, non ha mai diminuito il ritmo, facendo letteralmente il vuoto: la sintesi della prestazione di Martina Berta, questa mattina, a Courmayeur (Valle d’Aosta) nella tappa dell’Italia Bike Cup. Sempre al femminile, bene Nicole Pesse e Giulia Challancin, sul podio Under 23, mentre al maschile Andreas Vittore resta attaccato al treno di testa e sfiora di poco il podio, così come, negli Under 23, Gabriel Borre, per tre giri nel quintetto che dettava il ritmo il testa al gruppo.

Nell’Open femminile s’impone con distacco Martina Berta (Santa Cruz Rockshox; 1h 25'27") precedendo la compagna di sodalizio, prima Under 23, Sara Cortinovis (Santa Cruz Rockshox; a 4'44") e la seconda Elite, che conferma la maglia di capoclassifica del circuito, Giorgia Marchet (Ktm-Protek-Elettrosystem; a 6'40"). Al quarto e quinto posto, 2° e 3° U23, Nicole Pesse (Trinx Factory Team; a 8'31") e Giulia Challancin (Bcl Factory Team; a 9'01"). Nei maschi, parte ‘a fionda’ Andreas Vittone, al comando nel primo giro, per poi restare nel trenino al primo affondo, a metà del terzo giro, del francese Maxime Marotte. Poi è un terzetto a giocarsi la vittoria, che va a Gioele Bertolini (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 25’21”) davanti alla coppia transalpina Maxime Marotte (Decathlon; a 6”) e a Antoine Philipp (Massi; a 7”). Quarta posizione per Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem; a 1’34”). Buona 9° posizione assoluta, 5° Under 23, di Gabriel Borre (Santa Cruz Rockshox; a 3’35”) e altrettanto di rilievo la prestazione, 17° assoluto e 8° U23, di Stefano Gerbaz (Silmax; a 7’26”)

Nelle Juniores Donne, gara di testa e successo di Giada Martinoli (Scott Racing Tea; 55'30"), davanti a Elisa Ferri (Bcl Factory Team; a 45") che ha la meglio nella volata a due su Giulia Rinaldoni (Scott Racing Team; a 45"). In 11° posizione Emilie Bionaz (Cicli Lucchini; a 7'41"). Al maschile, vittoria di Giulio Peruzzo (Loris Bike; 1h 00'03") seguito da Federico Brafa (Ktm-Protek-Elettrosyste; a 35") e da Mattina Stenico (Team Giorgi; a 50"). Buona prestazione di Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d'Aosta) che chiude in 13a posizione, con un ritardo di 4'44"; 25° Alessandro Fantoni (Cicli Lucchini; a ); 48° Andrea Brunier (Orange Bike Team).

Domani, alle 9.30 e 10.30, gli Esordienti 1° e 2° anno; alle 11.30, Allievi e Esordienti Donne primo e secondo anno; alle 14, Allievi primo anno e alle 15.30 Allievi secondo anno maschile.

Pista

Trofeo delle Regioni su Pista, mercoledì 22 maggio, al velodromo di San Francesco al Campo (Torino) dove sarà presente la Rappresentativa regionale. Sette gli atleti convocati dal selezionate del Comitato Fci della Valle d’Aosta, Massimo Giangrasso: Christian Faita e Matteo Abbate (Cicli Lucchini; Allievi 1° anno), Kristian Blanc (Ciclistica Trevigliese; Junior); Lamberto Falchi (Gs Lupi) e Fabien Borre (Cicli Lucchini; Allievi 2° anno); Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team; Esordienti 2° anno).