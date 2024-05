Buona prestazione per gli aquilotti 2011 al Mondial des Pupilles Under 13 in Francia

I 16 ragazzi dell’ASD Aygreville Calcio che hanno partecipato alla 36ª edizione del Torneo internazionale di calcio giovanile Under 13 esordienti 2011 “Mondial des Pupilles de Plomelin” tenutosi in Bretagna (Francia) dal 9 maggio al 12 maggio 2024 sono rientrati in Valle ieri lunedì 13 maggio.

Gli aquilotti 2011 sono stata l'unica squadra italiana e valdostana ammessa al torneo Under 13, uno dei più prestigiosi al mondo, dove sono stati ospitati a coppie dalle famiglie di Douarnenez, sull’Oceano Atlantico, uno degli 11 comuni coinvolti nel torneo, che hanno offerto alla squadra un’accoglienza speciale.

Pur non raggiungendo le fasi finali del torneo, gli aquilotti hanno tenuto bene il campo nel corso dei vari incontri del girone di Douarnenez, dove vi erano squadre professioniste francesi del calibro dello Stade Rennais, del SM Caen e dei canadesi dell’Haute Saint-Charles, con una vittoria, tre sconfitte e tre pareggi.

“Siamo orgogliosi della partecipazione e delle prestazioni della squadra, anche se in alcune occasioni avremmo potuto fare meglio. Il torneo è il completamento del percorso formativo dell’attività di base, giocare per le prime volte a 11, a questi livelli, non è mai scontato. Dichiara il Mister Michelino Gentili. Dobbiamo comunque leggere questa esperienza come un grande valore aggiunto, non solo dal punto di vista calcistico.”

Aggiunge ancora il capitano Andrea Dilena “Abbiamo vissuto un’esperienza unica, tutto era organizzato come se fossimo dei giocatori professionisti, dalle foto alle interviste in televisione, dall’ingresso in campo delle varie partite, alla sfilata finale a Plomelin… E poi un tifo così non lo abbiamo mai visto. I tifosi della squadra di casa hanno sventolato le nostre bandiere e cantato inni in francese in nostro onore. Non lo dimenticheremo mai.”





Il finale di stagione prevede ora la partecipazione degli aquilotti ad altri tornei in Piemonte e in Valle d’Aosta. Il prossimo appuntamento per gli esordienti 2011 sarà domenica 19 maggio ad Alessandria per il torneo Don Bosco. Dal 24 giugno prossimo sarà tempo per i centri estivi, presso la sede di Gressan, che saranno targati Juventus Academy Élite grazie alla proficua collaborazione con la Juventus.