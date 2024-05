Doppio impegno per le ginnaste del Club des Sports

Tra venerdì e sabato il Club des Sports ha partecipato al Campionato interregionale Nord-Ovest Italia di ginnastica ritmica, gare inserite nel calendario AICS e disputate al Palapajetta di Biella. Un confronto di avvicinamento alle prossime Finali nazionali di Rimini.

Venerdì hanno gareggiato le atlete del livello LE. Nella prova d’insieme Open gradino alto del podio per la coppia Ilaria Bertoncin-Manuela Fianco, che ha totalizzato 13.525 punti. Alle clavette, gara individuale Senior 2, primi due posti per Ilaria Bertoncin (14.900) e Alysée Casula (14.150); terza Alexandra Skidchenko (Brescia; 9.200). Giulia Cretier ha vinto alla palla (13.350) davanti a Skidchenko (12.725), per ripetersi poi al cerchio (14.825), questa volta a precedere Greta Rossotto (Victoria Torino; 12.950) e la compagna di squadra Alysée Casula (11.600). Nelle Senior 1, secondo posto alle clavette per Manuela Fianco (13.300) che si è piazzata alle spalle di Manuela Volpi (Capriolese; 14.525).

Sabato è toccato alle ragazze del livello LD, che hanno vinto le due prove a squadre per la categoria Open (13.050) e Allieve (13.150). Nell’individuale Allieve 2, MariaPaola Rigo si è imposta al cerchio (13.100), stesso risultato per Anna Gusulfino alla palla (12.800), con Angelica Brunetti seconda alle clavette (12.250). Nelle Junior 1, primo e secondo posto al cerchio per Sveva Ottobon (12.950) e Anna Montecchi (12.875); Viola Ottobon si è piazzata seconda alle clavette (12.150). Nelle Junior 2, Nicoletta Moro ha vinto sia alle clavette (12.800), sia al cerchio (13.250); in quest’ultima esibizione quarta Martina Turatti (12.250), che si è inoltre piazzata seconda alla palla (12.800).

RITMICAMICA PGS

A San Maurizio Canavese ieri - sabato - la seconda prova di Ritmicamica del circuito PGS. Nella categoria Propaganda, promo base 2, Rebecca Rosati si è piazzata 10a al corpo libera e 18a alla palla, Jannet Laayali 9a al corpo libero e 12a alla palla e Margherita D’Acquino 8a al corpo libero. Tra le più grandi, al termine dell’esibizione al corpo libero terzo posto per Elena Longo e quarto per Norma Putignano, rispettivamente tredicesima e dodicesima alla palla.

Nelle Open, promo base 2, terza Indira Rama, quarta Aurora Bidese (seconda alle clavette e al corpo libero), quinta Chiara Feder (seconda al cerchio e terza al corpo libero), settima Emilie Jacquin (prima al cerchio) e ottava Denise Chira (prima al corpo libero).