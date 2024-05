Ginnastica AM: Mattia Durello della Ginnastica Olimpia regala un'esibizione di livello

Con una prestazione di livello, Durello ha conquistato la 15ª posizione tra i 30 finalisti provenienti da tutte le regioni d'Italia. La sua performance è stata caratterizzata da una notevole precisione e dalla capacità di minimizzare gli errori, migliorando di ben quattro punti rispetto alla fase interregionale.

Il giovane atleta ha dimostrato un notevole progresso rispetto all'anno precedente, salendo di una posizione rispetto ai Nazionali del 2023. Questo risultato è testimonianza del duro lavoro e dell'impegno costante di Durello e del suo team di supporto.

Il responsabile tecnico della squadra, Andrea Dondeynaz (nella foto con Matteo Durello), ha espresso grande soddisfazione per la performance di Durello, sottolineando l'importanza del suo lavoro e della sua dedizione nel raggiungere risultati di così alto livello.

L'ottima prestazione di Mattia Durello ai Nazionali Allievi è un segno promettente per il futuro della ginnastica artistica maschile in Italia, evidenziando il talento emergente e l'entusiasmo dei giovani atleti come Durello.