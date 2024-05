A fine mese la cronoscalata Introd-Les Combes, da quest’anno anche in versione non competitiva

La stagione dell’Asd Inrun è iniziata, tra chi gareggia con regolarità nelle gare regionali e nazionali e chi invece lavora dietro le quinte per l’organizzazione degli eventi. Sono due quest’anno: mercoledì 29 maggio la società sportiva riproporrà la cronoscalata Introd-Les Combes, sabato 12 ottobre chiusura con il Grosjean wine trail.

Dopo la ripartenza in grande stile dello scorso anno, Inrun torna in cabina di regia della cronoscalata serale e infrasettimanale, primo appuntamento agonistico valido per il circuito regionale delle martze a pià. Gli atleti si confronteranno sull’ormai consolidato sentiero che misura 2,8 chilometri (dislivello positivo di 450 metri) e potrà essere affrontato anche utilizzando i bastoncini. Da quest’anno si potrà correre anche nella versione non competitiva che non richiede il certificato medico. È questa la novità introdotta dall’organizzazione, che va ad affiancarsi ad altre due iniziative: la Baby Run intorno al castello e la visita guidata e gratuita del borgo di Introd.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito irunning.it oppure possono essere effettuate offline, rivolgendosi al negozio di articoli sportivi Technosport. Chiuderanno lunedì 27 maggio e non saranno accettate adesioni sul posto.

Alle 18 la partenza della prova non competitiva, quindici minuti dopo toccherà ai bambini, poi alle 18:30 la crono individuale a intervalli di partenza (15 secondi) valevole anche per il campionato regionale di corsa in montagna Fidal. A seguire pasta party e cerimonia di premiazione nel parco del castello oppure al coperto, in base alle condizioni meteo.