Tante stelle per la terza edizione di Monte Zerbion Skyrace

Monte Zerbion Skyrace si prepara a un’altra edizione da tutto esaurito. Sabato 18 maggio saranno oltre 600 gli atleti e gli sportivi di tutte le età che si ritroveranno per la terza edizione dell’evento internazionale che unisce sport e tradizione e che è stato presentato questo pomeriggio (martedì) all’interno del suggestivo Forte di Bard.

Ormai quasi definito l’elenco dei top runners che indosseranno un pettorale in una delle quattro prove competitive che si correranno sul sentiero dello Zerbion, terreno quotidiano di allenamento di Bruno Brunod, Dennis Brunod e del compianto Jean Pellissier, i tre testimonial che hanno ideato l’evento insieme all’energica squadra di Montagnesprit.

Nella skyrace di 22 chilometri, prova del Crazy Skyrunning Italy Cup Fisky, si passerà dagli specialisti dello sci alpinismo a quelli della corsa in montagna. Il polivalente Nadir Maguet, vincitore lo scorso anno, sfiderà William Boffelli, Cristian Minoggio, Daniel Antonioli, Sergio Bonaldi, Gianluca Ghiano, Ahmed El Mazoury, Danilo Brambilla e François Cazzanelli; in ambito femminile la statunitense (francese d’adozione) Hillary Gerardi è una delle principali favorite, ma dovrà controllare gli attacchi di Martina Cumerlato, Chiara Giovando, Melissa Paganelli, Noémie Grandjean e Roberta Jacquin. Il miglior giovane della MZS22 sarà premiato con il trofeo intitolato alla memoria di Victor Vicquéry, insegnante e sportivo tragicamente scomparso a inizio 2023.

Tanti nomi interessanti anche nella 9,5 chilometri (vertical) che per la prima volta è stata inserita nel prestigioso circuito internazionale VK Open Championships (quarta tappa) e che assegnerà un premio speciale in ricordo di Jean Pellissier, grande campione e uno dei fondatori di Monte Zerbion Skyrace. Nella gara maschile è atteso un confronto ravvicinato tra il russo Aleksei Pagnuev (bronzo ai mondiali di skysnow) e l’italiano Marcello Ugazio (recordman negli FKT), con Werner Marti, Alex Oberbacher, Julien Michelon, Martin Zhor, Alex Déjanaz, Cédric Christille e Henri Grosjacques pronti a inserirsi nelle posizioni di vertice.

Tra le donne è attesa la presenza della svizzera Maude Mathys, di recente di nuovo sul gradino più alto del podio del Golden Trail World Series, circuito vinto già in due occasioni. Al suo fianco ci saranno la brasiliana Linabel Iramaia Pimentel Araújo e le italiane Emilie Collomb, Michela Comola e Camilla Magliano.

Nella skyrace più corta (18 chilometri), con giro di boa nella zona dell’alpeggio Francou, sono attesi i valdostani Manuel Bosini, Joseph Philippot, Jean-Xavier Villanese e Simone Dalle. Anche in questo caso verrà riservato un premio speciale al miglior giovane. Infine nel vertical di 5,5 chilometri confermata la presenza di Gloriana Pellissier. Questa gara potrà essere corsa da tutti, anche dai Giovani (prova di Coppa Italia) e dai diversamente abili.

Di contorno alle quattro gare ci saranno sempre la Randò enogastronomica, per chi vuole passeggiare e scoprire gli angoli più nascosti di Châtillon, senza rinunciare alla degustazione di prodotti tipici valdostani, e le due Baby Skyrace, la prima di 500 metri per gli under 8 e la seconda di 1 chilometri per gli under 11. Per le prove giovanili, sempre molto apprezzate, gli organizzatori hanno deciso di anticipare le iscrizioni e affidarsi al portale wedosport.net per snellire le operazioni. La partecipazione resta gratuita.

Monte Zerbion Skyrace e Vertical è però fin dalla prima edizione anche una grande festa, che inizia lungo i sentieri, tra musica e mordùa, e si conclude nella zona del traguardo con il party curato da Dea Service, subito dopo la ricchissima cerimonia di premiazione.

Novità per quanto riguarda la copertura mediatica dell’evento, con un nuovo live streaming curato da Beelab, visibile sul canale Youtube e sulla homepage del sito internet montezerbionskyrace.com . Impegnati otto operatori per non perdere nulla della terza edizione di Monte Zerbion Skyrace. E poi ancora diretta radiofonica su Radio Proposta, in collaborazione con gli inviati dell’emittente e dei giornalisti di Gazzetta Matin. Un team che andrà ad aggiungersi a quello allargato dell’organizzazione.

L’evento è organizzato da Montagnesprit, con il coinvolgimento di oltre 200 volontari e il sostegno della Regione Autonoma della Valle d’Aosta e del comune di Châtillon, oltre che di numerosi partner privati. L’azienda MDM di Châtillon, specializzata nelle attrezzature per stampaggio a freddo, è title sponsor della manifestazione.