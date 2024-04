Soirée Vertikal: Guichardaz e Comola a tempo di record

L’aria pungente non ha scoraggiato gli oltre 350 concorrenti che in maglietta e pantaloncini si sono presentati al via de La Balade du Parc, la prova che ha inaugurato la nuova edizione del circuito Soirée Vertikal.

A Champdepraz grande spettacolo e una volata lunga 3.200 metri (550 m. D+) per provare ad aggiudicarsi il vertical serale di apertura, con partenza individuale e a intervalli. Vittoria con record per Sébastien Guichardaz e Michela Comola, che hanno abbassato i tempi fatti registrare lo scorso anno da Dennis Brunod (22.19) e Lorella Charrance (29.51), ieri secondi.

Lo skialper Sébastien Guichardaz (Apd Pont-Saint-Martin) ha vinto la prova assoluta con il tempo di 22.01 e ha preceduto di 27” Dennis Brunod (Atletica Monterosa Fogu Arnad) e Alex Déjanaz (tesseramento giornaliero), staccato invece di 37”. Quarto posto per Henri Grosjacques (Atletica Monterosa Fogu Arnad) e quinto per Ruben Bovet (Lo Contrebandjé).

Nella gara femminile le prime due atlete sono state divise da un solo secondo. Gradino alto del podio per Michela Comola (Apd Pont-Saint-Martin; 29.49) che ha avuto la meglio su Lorella Charrance (Inrun; 29.50); terzo posto per Stéphanie Béthaz (tesseramento giornaliero) in 30.47, poi quarta e quinta posizione per Anais Maluquin Segor (Lo Contrebandjé) e per Jessica Gerard (Inrun).

Grande successo anche per la prova non competitiva di Soirée Enfants, capace di coinvolgere una settantina di giovani tra i 4 e i 14 anni. Per loro nessuna classifica, solo tanto divertimento e sport all’aria aperta.

La prossima tappa di Soirée Vertikal è in programma mercoledì 15 maggio a Verrayes. Alla Grimpette de l’Arboretum sono iscritti 358 concorrenti; abbinata alla gara adulti anche la seconda prova (non competitiva) di Soirée Enfants. Adesioni su irunning.it entro lunedì 13 maggio.





LA CLASSIFICA