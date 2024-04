La sfortuna dell'Olimpia nella ginnastica artistica femminile: Retrocessione in Serie C

La competizione tenutasi sabato 6 marzo a Ravenna ha visto le atlete valdostane terminare al 10° posto nella gara e all'11° posto in classifica generale, segnando la terza e ultima prova del Campionato Nazionale di Serie B.

La formazione in campo presentava alcuni cambiamenti rispetto alle due prove precedenti, con il ritorno di Fatima Rosset a completare il team composto da Sofia Chiumello, Sophie Graziano, Claire Savoye, Alessia Ristorto e Sofia Ambrosio, quest'ultime due provenienti da Cuneo.

Nonostante un inizio poco brillante alle parallele, le ginnaste sono riuscite a recuperare nelle prove agli altri attrezzi. Tuttavia, le buone prestazioni nel volteggio, nel corpo libero e sulla trave non sono state sufficienti per evitare la retrocessione in Serie C.

Un'occasione mancata che ha portato amarezza alle tecniche Claudia Iacona e Federica Vinante. Tuttavia, resta la consapevolezza che la presenza dell'Olimpia, una piccola società di una regione altrettanto piccola come la Valle d'Aosta, in questo prestigioso contesto nazionale rappresenta già di per sé un grande risultato.

Nonostante la delusione della retrocessione, l'impegno e la determinazione dell'Olimpia nella ginnastica artistica femminile continuano a ispirare e a rappresentare un punto di riferimento per il mondo dello sport regionale e nazionale