Sci Giovanissimi: Trombini e Spiaggia sfiorano il podio a Sestriere

Si sono chiuse con il gigante riservato alla categoria Baby le finali nazionali del Gran Premio Giovanissimi - Kinder Joy of Moving, organizzate dall’Associazione Italiana Maestri Sci. Dopo sci di fondo e snowboard, questa mattina di nuovo sci alpino protagonista a Sestriere, con i giovani atleti valdostani due volte ai piedi del podio.

Baby 2: Sfiora il podio Anna Trombini (Scuola Sci Champoluc) che si piazza quarta con il crono di 37.40, nella gara vinta da Vittoria Lovera (Marguareis; 37.05) su Sara Perathoner (Merano 2000; 37.10) e Alessia Dabeni (Borno; 37.45). Dodicesima Sofia Pedoja Maso (Monte Bianco), 14a Anna Di Fresco (Monte Bianco), 28a Alice Marta (Champoluc), 37a Federica Rubini (Champoluc), 40a Camilla Bergonzi (Champoluc) e 47a Allegra Bosio (Del Breuil). Il gigante maschile è stato vinto da Edoardo Ruggiero (36.28), con Ascanio Goldoni (Gressoney Monte Rosa) decimo e migliore dei valdostani con il crono di 38.90. Venticinquesimo Lorenzo Contri (Monte Bianco), 31° Thibaud Mosso (Evolution) e 42° Noah Favre (Champoluc).

Baby 1: Sesto posto per Olivia Spiaggia (Monte Bianco) in 41.33, nella prova vinta da Evelyn Faè (Falcade) in 40.03. Sedicesima Matilde Merlo (Valtournenche), 24a Leila Volpe (Champoluc), 31a Elisa Franco (Pila), 32a Sofia Spinoni (Del Breuil), 40a Olivia Dematte (Del Cervino) e 45a Vittoria Rainone (Champoluc). Il più veloce tra i maschietti è stato Ludovico Cimolai (Piancavallo; 37.72); 30° Johan Favre (Champoluc), 38° Michele Gancia (Monte Bianco), 39° Filippo Aprato (Monte Bianco) e 45° Kilian Jacquemod (Monte Bianco).