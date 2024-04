Sci nordico: valdostani ‘assopigliatutto’ a Pragelato (TO)

Seconda giornata, oggi, a Pragelato (Torino) con protagonisti gli sci stretti del Fondo, con tutte le categorie in pista e atleti valdostani in versione ‘asso-piglia-tutto’: 12 podi complessivi nell’Individuale in tecnica libera, e vittorie firmate da Yvette Piccot, Alice Borbey e Viola Bocchicchio, accompagnate da tre secondi e sei terzi posti.

Categoria Baby 1 (anno 2015) * 1,5 km - Ind. tl – Prima e terzo alla Scuola sci Gran Paradiso grazie a Yvette Piccot (4’55”6) e Isabelle Marti (5’33”3) e seconda la friulana Emily Clerici (5’30”4). Dal 4° al 6° posto, per la Ss Gran Paradiso troviamo Elodie Joux, Anna De Francesco e Ajne Noemie Charbonnier. Al maschile 3° e 4° posto a Ludovico Centelleghe (4’38”9) e Eloan Benato (4’40”7) della Ss Gran Paradiso, alle spalle del duo valtellinese Jonathan Alessi (4’03”5) e Luca Andreola (4’15”8). Al 6° posto André Frassy (Sc Val di Rhêmes); 8° Olivier Bionaz (Ss Gran Paradiso); 11° Alexis Cristofoli (Ss Val di Rhêmes).

Categoria Baby 2 (anno 2014) * 2 km - Ind. tl – A imporsi è Alice Borbey (Ss Gran Paradiso; 6’04”2) sulle valtellinesi Viola Pedergnana (6’13”3) e il duo della Ss Val di Rhêmes, Angelie Chabod (6’17”6) e Elle Viale (6’20”8). Al 7° posto Rhianna Testolin (Ss Gran Paradiso); 9° e 10° Sophie Fortuna e Beatrice Bagliani (Ss Gran Paradiso); 12° Bianca Bagliani (Ss Gran Paradiso); 14° e 15° Viola Lamastra (Ss Gran Paradiso) e Valentina Giachino (Ss Val di Rhêmes). Nei maschi vince il valtellinese Diego Andreola (5’50”3). Al 5° posto Simone Dorio (6’24”1), 7° Lorenzo Andreo (6’55”8), della Ss Gran Paradiso; dal 13° al 16° Gael Serra (Ss Val di Rhêmes), Nahuel Fortuna, Abel Bertucci e Fabien Flarey, tutti del Gran Paradiso.

Categoria Cuccioli 1 (anno 2013) * 3 km - Ind. tl – Posizioni dal secondo al quarto colorate di rossonero grazie a Coralie Jeantet (8’38”5) e Amélie Vergeron (9’15”8) della Ss Gran Paradiso, e Arline Chevrier (Ss Val di Rhêmes; 10’08”8) e vittoria della valtellinese Camilla Pozzi (8’22”0). Decima Nicole Lucianaz e 12° Anna Centoz (Ss Val di Rhêmes). Al maschile, terzo, Samuel Navillod (Ss Torgnon; 8’11”4) attardato di 2” dal vincitore, il valtellinese Jason Rainolter (8’09”4) e a 6/10 dall’argento dell’altro valtellinese Giovanni Andreola (8’10”4). Quinto posto per Vittorio Peracino (Sc Val di Rhêmes); 7° Gabriele Pession (Ss Torgnon); 9° Leon Peracino (Ss Val di Rhêmes); 14° Leon Maniezzo (Ss Gran Paradiso).

Categoria Cuccioli 2 (anno 2012) * 4 km - Ind. tl – Pokerissimo “Vd’A” grazie a Viola Bocchicchio (Ss Torgnon; 12’02”7) seguita dal quartetto del Gran Paradiso: Ilaria Testolin (12’17”1), Lias Bellomo (12’21”0), Smilla Mariotti Cavagnet (12’32”8) e Giselle Fontana (12’34”6). Al 10° posto Alice Mosca (Ss Gran Paradiso); 16° Aimée Brunod (Ss Val di Rhêmes). Al maschile, secondo posto a Simone Goi (Ss Torgnon; 11’59”6) nel ‘panino’ dei Valtellinesi Fabio Coletti (11’40”6) e Mattia Andreola (12’00”3). Dal 6° al 9° posto Akxel Chabod (Ss Val di Rhêmes), Clement Piccot (Ss Gran Paradiso), Davide Therisod (Ss Val di Rhêmes) e Etienne Lale Murix (Ss Val di Rhêmes); 12° Nathan Evolando (Sc Gran Paradiso); 14° Gianmarco Ferrandoz (Ss Gran Paradiso); 16° e 17° Olivier Roullet e Simone Distrotti (Ss Val di Rhêmes); 19° e 20° Mattia Pocchiero (Ss Torgnon) e jeremie Suino (Ss Val di Rhêmes).