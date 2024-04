Sci alpino: Sabolo, Joyeusaz e Mochet in grande spolvero al Sestriere

Partenza con il botto, ieri, sulle nevi piemontesi del Sestriere (Torino) per i colori valdostani nella prima giornata del Gran Premio Giovanissimi di Sci alpino, con protagonista la categoria Cuccioli, primo (2013) e secondo anno (2012), con gli atleti delle Scuole di sci della Valle d’Aosta capaci a conquistare quattro podi, grazie alla vittoria di Celeste Sabolo, al secondo posto di Asia Joyeusaz e al terzo di Simone Mochet, oltre a un buon numero di ottimi piazzamenti nelle zone alte della classifica.

Categoria Cuccioli 2 * Gigante – Bella doppietta della Scuola di sci Valtournenche, grazie a Celeste Sabolo (35”22) e Asia Joyeusaz (35”37), con terza l’altoatesina, della friulana Scuola Carnia, Mia Molling (35”77). Al 7° e 8° posto Maidel Lustrissy (Ss Monte Bianco; 36”59) e Estelle Fosson (Evolution; 36”71); 14° Maelie Nicco (Ss Champoluc; 37”04); 27° Valentina Pigni (Ss Champoluc); 29° e 30° Adele Tessa Tiribelli (Sc La Thuile) e Bianca Rizzi (Ss Champluc); 34° Clarisse Bretto (Ss Pila). In campo maschile, la coppia della Ss Monte Bianco, Simone Mochet (35”62) e Mattia Pedoja Maso (35”74) chiudono al terzo e quarto posto nella gara vinta dal gardenese Robin Kelder (35”23) davanti al bresciano, della Scuola trentina, Achille Salamini (35”49, quattro atleti raccolti in mezzo secondo. In 15° posizione Matteo Bergonzi (Ss Champoluc; 36”91); 23° Mathias Angster (Ss Gressoney-St-Jean; 37”60).

Categoria Cuccioli 1 * Gigante – Nella competizione in rosa, successo dell’albese Camilla Giachino (36”87) seguita dalla bardonecchiese Melissa Begnis (37”92) e dalla veronese, della Scuola trentina, Sveva Dattoli (38”35). Al 7° posto Carolina Mochet (Ss Monte Bianco; 38”58); 10° Valerie Artaz (Ss Champoluc; 39”51); 13° Margherita Bovio (Ss Pila; 39”85); 24° Francesca Carolina Gancia (Ss Monte Bianco); 27° Audrey Jacquemod (Sc Monte Bianco); 29° e 30° Nina Raffaelli e Sophie Mahé Clavel (Ss Monte Bianco). Nei maschietti, è quarto Vittorio Budelli (Ss Valtournencne; 38”58) preceduto, al primo e terzo posto da due altoatesini di Scuola friulana, Lukas Plank (37”47) e Elias Magoni (37”94), e piazza d’onore al modenese Alberto Colombini (37”93). In 22° posizione Dymas Dean Duranti (Ss Monte Bianco; 39”98); 24° Flavio Galimberti (Ss Monte Bianco; 40”24); 29° Ben Mosca Barberis (Ss Monte Bianco; 40”52).

Oggi, seconda giornata, con in programma le gare di Fondo e l’EA7 Emporio Armani - Gran Parallelo Giovanissimi; giovedì il Gigante Baby 1 e Baby 2.