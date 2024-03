Trail: Il 1° aprile via alle iscrizioni per Aosta-Becca di Nona e Comboé

La bella stagione è ormai iniziata, la neve lascia spazio ai sentieri e la voglia di correre aumenta. Con la primavera e le prime giornate di sole caldo inizia il conto alla rovescia per l’Aosta-Becca di Nona, un evento capace di coinvolgere un pubblico molto ampio, dagli agonisti agli escursionisti che non pensano alla prestazione, passando per appuntamenti che strizzano l’occhio alla beneficenza e ai più giovani. Un’autentica festa dello sport e trail running, che torna dal 17 al 21 luglio.

Ed è ormai dietro l’angolo anche il momento per assicurarsi un pettorale ed essere protagonisti dell’imperdibile cavalcata in quota. Lunedì 1° aprile, alle 20, apriranno ufficialmente le iscrizioni per le due prove 2.500 metri D+) e la più giovane Aosta-Combé (9 chilometri; 1.500 metri D+) giunta alla quinta edizione.

Non c’è tempo da perdere, perché i pettorali sono solo 500, ma soprattutto la quota di partecipazione varierà all’aumentare del numero di iscritti. I primi 150 potranno correre l’Aosta-Becca di Nona con 25 euro, poi passerà a 30 fino al pettorale 350, per arrivare a 35 euro per i restanti. Discorso analogo per la salita a Comboé: 20 euro fino al 75° iscritto, poi 25 euro fino al pettorale 150.

Intanto l’Associazione Becca di Nona 3142, che organizza l’evento in sinergia con il Comune di Charvensod, sorride alla nuova partnership da poco siglata. Lo sponsor tecnico dell’evento è CIMALP, brand francese specializzato in abbigliamento e accessori outdoor tecnici, innovativi e sostenibili. Ha 50 anni di esperienza alle spalle e ha deciso di puntare sulla vendita online. I concorrenti che concluderanno una delle due prove riceveranno una maglietta firmata dal brand transalpino.

Le iscrizioni possono essere effettuate sul sito wedosport.net e chiuderanno il 30 giugno, oppure al raggiungimento del contingente massimo previsto, ovvero dei 650 concorrenti delle due gare.

Marlène Jorrioz, Becca di Nona 3142 ASD: «Il team è davvero molto felice di aver stretto questa collaborazione con Cimalp, un brand che rispecchia appieno i nostri valori. La dinamicità e l'intraprendenza sono aspetti fondamentali per trasformare una semplice gara in un evento. Insieme vogliamo promuovere lo sport e l'attività outdoor a ogni livello. Il 21 luglio sarà una giornata di festa per tutti: atleti, tifosi, volontari, organizzatori e sponsor».