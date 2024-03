Sci nordico: Laurent e Cena prime con le Staffette a Dobbiaco

Sono le Staffette miste in tecnica libera a chiudere la tre giorni delle finali di OpaCup di Fondo a Dobbiaco (Bolzano) con la doppia doppietta azzurra – Senior e Junior – e gradino alto del podio che è aggiudicato in volata. In entrambi i quartetti vittoriosi c’è la presenza di un’atleta valdostana: Nadine Laurent nei Senior e Virginia Cena negli Junior.

Nella 4 x 5 km Juniores, Italia 2 di Teo Galli, Davide Negroni, Virginia Cena (Fiamme Gialle) e Marit Folie, in 46’21”9, precede di 6/10 Italia 1: Davide Ghio, Aksel Artusi (Cse), Iris De Martin Pinter e Beatrice Laurent (46’22”5) e terza la Francia, a 10”2 (Charly Deuffic, Romain Vaxelaire, Leonie Perry, Margot Tirloy; 46’32”1).

Epilogo identico nella 4 x 7,5 km Senior, dove Italia 1 di Giandomenico Salvadori, Giovanni Ticcò, Francesca Franchi e Nadine Laurent (Fiamme Oro) brucia, per 1/10, con il tempo di 1h 16’04”6, in volata Italia 2 di Luca Del Fabbro, Martino Carollo, Martina Bellini (Cse) e Federica Sanfilippo, sul traguardo in 1h 15’04”7, con terza, a 9/10, la svizzera di Candide Pralong, Pierrick Cottier, Guliana Werro e Marina Kaelin (1h 15’05”5). In quarta posizione Italia 3, tutta griffata Centro sportivo Esercito, con Giuseppe Montello, Fabrizio Poli, Laura Colombo e Federica Cassol (1h 16’04”4); 14° Italia 4 (Mikael Abram, Martin Coradazzi e Emilie Jeantet – Cse – e Elisa Gallo (1h 18’52”0).

Sci alpino

Gigante, oggi, nelle finali di Coppa Europa di Sci alpino femminile, a Hafjell (Norvegia) vinto, per due soli centesimi, dalla norvegese Marte Monsen (2’21”15) sulla friulana dell’Esercito, Lara Della Mea (Cse; 2’21”17; 4° a metà gara) e, di 15/100, sulla bergamasca dei Carabinieri, Ilaria Ghisalberti (2’21”30): per entrambe è il posto fisso in Coppa del Mondo il prossimo anno. È 15° a metà gara e conclude al 25° posto Tatum Bieler (Cs Carabinieri; 2’23“37); ‘out’ nella prima manche Giorgia Collomb (Cs Carabineiri).

Coppa del Mondo sci nordico

Tripletta norvegese nella 20 km Mass start di Coppa del Mondo di Falun (Svezia) vinta da Johannes Klaebo (47’06”4) sul Gjoeran Tefre (47’06”8) e Martin Loewstroem Nyenget (47’08”9). Al 31° posto Federico Pellegrino (Fiamme Oro; 48’045”1); poco più avanti, 29° il migliore degli azzurri, Simone Daprà); 32° Paolo Ventura (Cse).