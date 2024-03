Sci nordico: Amélie Fragno argento nell'Individuale di S. Caterina

Seconda giornata dei Campionati italiani Allievi di Fondo, questa mattina, a Santa Caterina Valfurva (Sondrio) e Amélie Fragno si mette al collo la medaglia d’argento dell’Individuale in tecnica classica.

Nella 5 km, secondo gradino del podio a Amélie Fragno (Pol. Pollein; 19’42”6) alle spalle della trentina Alice Leoni (19’20”6) e, terza, la cuneese Luna Forneris (19’55”1). In 15° posizione Julie Bagnod (Ski Team Torgnon 2.0; 20’41”0); 16° Martina Bisson (Pol. Pollein; 20’42”9); 45° Linda Filippa (Sc Gressoney MR); 48° Sylvie Vallet (Pol. Pollein); 53° Matilde Martocchia (Sc Drink); 56° e 57° Cloe Zoppo Ronzero (Sc Mont Nery) e Emilie Beltrami (Sc Drink); 64° Aline Verthuy (Sc Amis de Verrayes).

In campo maschile, 7,5 km, successo del trentino Thomas Maestri (26’23”8) a precedere la coppia lombarda composta dal bergamasco Stefano Negroni (26’27”3) e dal bormino Matteo Zanoli (26’30”4). In 22° posizione Yannick Farinet (Sc G.S. Bernardo; 27’57”4); 29° Aron Benetti (Sc Gran Paradiso; 28’20”2); 32° Achille Alden Glarey (Sc Gran Paradiso; 28’29”7); 42° Orlando Carraro (Sc Brusson); 49° Teseo Bortolotti Barrel (Sc Amis de Verrayes); 60° Mathias Bastrenta (Sc Gressoney MR); 62° e 63° Emil Lazier (Sc Gressoney MR) e Simon Scalvino (Sc Fallère); 76° Emile Margueret (Sc G.S. Bernardo); 84° Pierre Contoz (Sc StBarthélemy); 92° e 93° Elia Remonti (Sc Fallère) e Jody Vittaz (Sc Amis de Verrayes).

Coppa del Mondo Biathlon

Sprint maschile della Coppa del Mondo di Biathlon, nella serata italiana di ieri, a Canmore (Canada) che, con il primo posto, Johahhes Boe, mette in bacheca la ‘coppetta’ della Sprint e allunga in testa alla classifica generale e ora ha 92 punti di vantaggio sul fratello, Tarjei Boe. Tommaso Giacomel, nella morsa dei due fratelli norvegesi, è secondo, e conquista il terzo podio – sempre sul secondo gradino - nel massimo circuito mondiale (due volte nella Sprint, ieri sera e a Ruhpolding, quest’anno; nell’Individuale di Oestersund nella passata stagione); con quattro errori al poligono, Didier Bionaz e fuori dalla zona punti per meno di due secondi.

Netto il successo di Johannes Thingnes Boe (23’37”0; 0 0) che senza errori al poligono lascia a 1’02”7 e 1’04”2 rispettivamente Tommaso Giacomel (24’39”7; 0 1) e Tarjei Boe (24’41”2; 0 1). In 13° posizione, nonostante i tre errori, ma il terzo tempo sugli sci, Lukas Hofer (25’28”5); 24°, e miglior risultato in carriere per Elia Zeni (26’08”0; 0 0); 42° Didier Bionaz (Cse; 26’35”1; 2 2); 53° Patrick Braunhofer (26’51”9; 0 1).

Tutti gli azzurri sono qualificati per l’Inseguimento, in programma questa sera, alle 22.10, gara preceduta da quella femminile, alle 18.10.