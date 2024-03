Sci nordico: Staffette rossonere al quinto e sesto posto a S. Caterina

Nella 3x4 km in tecnica libera femminile, il gradino più alto del podio va al Trentino (Clara Facchini, Maja Delugan, Alice Leoni; 31’45”7) a precedere le Alpi Occidentali A (32’00”7) e le Alpi Occidneti B (32’15”8). In sesta posizione Asiva A (Amélie Fragno, Julie Bagnod, Martina Bisson; 33’09”5; a 1’23”8 dalla vincitrici); 17° Asiva C (Matilde Martocchia, Linda Filippa, Sylvie Vallet; 35’44”1); 20° Asiva B (Cloe Zoppo Ronzero, Emilie Beltrami, Aline Verthuy; 36’06”2).

Nella 3x5 km maschile, bissa il successo il Trentino (Thomas Maestri, Diego Cicolini, Emanuele Ferrari; 46’30”4) seguito dalle Alpi Centrali: la squadra A (46’49”3) e la squadra B (46’57”1). In quinta posizione Asiva A (Yannick Farinet, Aron Benetti, Orlando Carraro; 47’32”5; a 1’02”1 dai vincitori e a 35” dal podio); 21° Asiva B (Jody Vittaz, Simon Scalvino, Teseo Bortolotti Barrel; 51’10”8); 26° Asiva C (Mathias Bastrenta, Achille Alden Glarey, Emila Lazier; 52’15”5); 30° Asiva D (Elia Remonti, Emile Margueret, Pierre Contoz; 54’12”4).