Sci alpino: allo Sc Crammont MB il trofeo Igor Gorgonzola a Valtournenche

Sulla pista Stadio Slalom Salette, questa mattina, si sono presentati in 220 per cimentarsi nello Slalom della categoria Ragazzi, riservato ai non qualificati ai Campionati regionali, gara valida per il circuito Gros Cidac e vinta da Alyssa Borroni e Thomas Grivel - organizzato dal Club de Ski, in palio per la classifica per società il trofeo Igor Gorgonzola, coppa che va a far bella mostra di sé nella bacheca dello Sc Crammont MB, che ha preceduto lo Sc Azzurri del Cervino e lo Sc Courmayeur MB. Fa segnare il miglior crono in entrambe le manche e conquista il gradino alto del podio Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 1’25”55) davanti a Miha Nex (1’28”27) e alla compagna di sodalizio Nicole Serafini (Sc Crammont MB; 1’29”08). Al quarto posto Viola Cantoni (Sc Torgnon; 1’29”29) e, quinta, Arianna Maderni (Club de Ski; 1’29”60). Al maschile, recuperano una posizione nella seconda manche e chiudono al primo e secondo posto Thomas Grivel (Sc Crammont MB; 1’25”05) e Filippo Francesco Adami (Sc Azzurri del Cervino; 1’25”72), e terzo gradino del podio a Filippo Giordan (Sc Courmayeur MB; 1’28”77). In quarta posizione Nicolò Bergonzi (Sc Val d’Ayas; 1’28”80) e, in quinta, Edoardo Pierluigi Penna (Sc Courmayeur MB; 1’29”48).

EC Sci alpino: Slalom delle finali di Coppa Europa di Sci alpino femminile, oggi, a Hafjell (Norvegia) vinto dalla svizzera Elena Stoffel (1’37”62). Al 7° e 8° posto le migliori azzurre al traguardo, entrambe del Centro sportivo Esercito: Lucrezia Lorenzi (1’38”81) e, in recupero di ben tredici posizioni, Lara Della Mea (1’38”84). Finiscono ai margini della zona punti, 33° e 36°, per il Cs Carabinieri, Tatum Bieler (1’41”41) e Giorgia Collomb (1’42”30). Le finali delle discipline tecniche al femminili si concludono, domani, con la disputa del Gigante; sempre domani, e lunedì, in pista i maschi impegnati nello Slalom e nel Gigante.