OpaCup Sci nordico: N. Laurent sul podio dell’Individuale di Dobbiaco

Appena fuori dal podio, ieri, con il quarto posto nella Sprint in classico, sul secondo gradino questa mattina, nella 10 km Individuale in skating Nadine Laurent, nella seconda giornata delle finali di OpaCup di Fondo, a Dobbiaco (Bolzano).

Categoria Seniores * 10 km * OpaCup Ind. tl – Doppietta azzurra al femminile, grazie alla trentina delle Fiamme Gialle, Francesca Franchi (25’54”9) che precede di soli 7”3, Nadine Laurent (Fiamme Oro; 26’02”2) e, a 8”8, la svizzera Marina Kaelin (26’03”7; seconda nella Sprint del giorno precedente). Al 10° posto Martina Bellini (Cse; 26’36”0); 15° Federica Cassol (Cse; 27’05”2); 21° Laura Colombo (Cse); 41° Emilie Jeantet (Cse; 30’16”4); 46° Lucia Isonni (Cse); 48° Denise Dedei (Cse). Gli azzurri fanno addirittura tripletta al maschile, con Giovanni Ticcò (24’28”6), Giandomenico Salvadori (24’31”1) e Martino Carollo (24’46”7). Al 10° e 11° posto, per l’Esercito, Giuseppe Montello e Fabrizio Poli; 18° Andrea Zorzi (Cse); 27° Martin Coradazzi (Cse); 36° Mikael Abram (Cse; 27’45”7); 48° Giacomo Gabrielli (Cse).

Categoria Juniores * 10 km * OpaCup Ind. tl – Primo e terzo gradino del podio colorati d’azzurro grazie alla torinese Beatrice Laurent (25’31”7) e alla bellunese Iris De Martin Pinter (25’55”5), con piazza d’onore alla francese Margot Tirloy (25’49”6). Ottimo 5° posto di Virginia Cena (Fiamme Gialle; 26’07”8). E doppietta al maschile, grazie al livignasco dell’Esercito Aksel Artusi (23’51”2) e al finanziere cuneese Davide Ghio (23’59”5) e terzo lo svizzero Niclas Steiger (24’11”7). In 19° posizione Tommaso Cuc (Cs Carabinieri; 26’27”8).

Finali di OpaCup di Dobbiaco che vedranno calare il sipario, domani mattina, con la disputa delle Staffette in tecnica libera: 4x7,5 km maschile e 4x5 km femminile.

CdM Sci nordico: È terzo nella quarta batterie dei quarti e non accede alle semifinali, un percorso che consegna a Federico Pellegrino (Fiamme Oro), il 15° posto in classifica nella Sprint in tecnica classica, disputata ieri a Falun (Svezia). La finale è stata dominata dal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, davanti al finlandese Lauri Vuorinen e al connazionale Harald Amundsen.